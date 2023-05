Chi è più ricco tra i Ferrari e gli Agnelli? La risposta non è scontata e vi scioccherà

Oggi affronteremo un argomento interessante, che riguarda un confronto tra la ricchezza degli Agnelli e di Piero Ferrari. Ecco i dati.

La famiglia Ferrari, grazie praticamente al solo Enzo, ha portato alla nascita del mito che porta il suo nome, un capolavoro che tutto il mondo ci invidia. Il Drake ha iniziato la sua avventura sin da giovanissimo, agli albori del secolo scorso, fondando la propria Scuderia nel 1929, iniziando a gestire il reparto corse dell’Alfa Romeo.

Dopo i difficili tempi della seconda guerra mondiale, il Drake fondò la Ferrari vera e propria, e nel 1947 venne presentata la prima Rossa, la 125 S. Da quel momento in poi, è nato un vero e proprio mito, fondato da supercar strepitose e dai successi ottenuti sulle piste di tutto il pianeta.

Un altro impero legato al nostro paese è quello della famiglia Agnelli, la cui storia inizia molto prima. Infatti, questa casata pose le sue radici nel 1700 in Piemonte, e ci fu quasi subito una divisione tra due gruppi. Uno iniziò ad investire nel mondo dell’imprenditoria, tramite le primissime industrie dell’epoca, mentre l’altra si concentrò su professioni importanti, come medici ed avvocati.

Ad oggi, gli Agnelli controllano una gran parte delle aziende del nostro pianeta e non, toccando tantissimi ambiti diversi, come l’editoria, le auto, il calcio, banche ed altro ancora. La casa di Maranello di cui vi parlavamo prima è in mano a loro, visto che il Cavallino fa parte di Exor ed il presidente è John Elkann.

Nonostante questo cognome, Elkann è un Agnelli a tutti gli effetti, visto che è figlio di Margherita, la sorella di Gianni, detto l’Avvocato, e di Umberto, i due membri più rappresentativi dell’epoca moderna di questa famiglia. Inoltre, è il cugino di Andrea, fino a poco tempo fa presidente della Juventus, oltre che fratello del tanto discusso Lapo.

Ferrari, ecco i paragoni di ricchezza con Agnelli ed Elkann

Piero Ferrari è il figlio di Enzo, colui che ha praticamente ereditato tutta la sua ricchezza, e che, inoltre, ha ancora un 10% di quote del Cavallino. La sua ricchezza individuale lo rende più ricco dei singoli membri della famiglia Agnelli, visto che tocca, pensate voi, l’assurda cifra di 5 miliardi di dollari secondo la rivista Forbes.

Insomma, un patrimonio davvero folle, mentre i gruppi controllati dalle famiglie Agnelli ed Elkann toccano cifre di 150 milardi, ma è chiaro che non parliamo di liquidità o proprietà, ma è un valore fondato anche sui valori delle società che controllano. Il patrimonio di John Elkann è pari a circa 1,8 miliardi di dollari, mentre quello di Lapo è ben meno importante, ma è comunque di 7 milioni. Sono 14 quelli di Andrea Agnelli, dunque, nessuno può pensare di competere con il figlio di Enzo Ferrari.

Enorme anche il patrimonio stimato di Margherita Agnelli, vale a dire la madre di Lapo e John, che può custodire un’eredità da 900 milioni di dollari. Insomma, c’è da dire che a questi colossi dell’imprenditoria non manca di certo il capitale, ma in questo caso, il signor Piero ha battuto tutti.