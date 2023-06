Quanto prende Leonardo Di Caprio dalla FIAT per fare gli spot? Cifra grandiosa

Leonardo Di Caprio è in puglia per girare uno spot pubblicitario sulla Nuova FIAT 600. Ecco quando verrà pagato il grande attore.

Negli ultimi giorni, si è molto parlato della presenza di Leonardo Di Caprio in Puglia, nella città di Lecce, per girare uno spot pubblicitario sulla FIAT Nuova 600, il Suv di Segmento B che la casa di Torino svelerà ufficialmente il prossimo 4 di luglio, ma che è già stata spoilerata in più occasioni.

Le riprese di questo spot sono iniziate nei giorni scorsi, e tantissima gente si è recata in Piazza Duomo, nel pieno centro della città salentina, per ammirare la star di Hollywood. Tuttavia, c’è stata grande delusione da parte del pubblico, dal momento che si è scoperto che Leonardo Di Caprio non sarà presente in Italia per girare lo spot, ma è stato sostituito dalla sua controfigura.

L’attore farà sì parte della pubblicità, ma girerà alcuni spezzoni presso New York, senza mai sbarcare nel nostro paese ed affidandosi alla sua controfigura. Dunque, tanta attesa per nulla verrebbe da dire, anche se vedremo comunque il famoso attore presente nello spot, che verrà rilasciato nel momento in cui la vettura verrà presentata.

Leonardo Di Caprio, ecco quando prenderà dalla FIAT

Non ci sono notizie ufficiali riguardo al compenso che Leonardo Di Caprio riceverà dalla FIAT per la sua partecipazione allo spot, ma è molto probabile che si parli di milioni e milioni di euro. Nel 2011, infatti, la star del cinema prese parte ad una serie di pubblicità di una grande compagnia telefonica cinese, che versò nelle sue casse ben cinque milioni di dollari.

La casa di Torino, con questa Nuova 600, vuole seriamente fare le cose in grande, e non ci stupirebbe sapere che per Leonardo Di Caprio venissero spesi così tanti soldi. La vettura verrà svelata tra tre settimane, ma ormai sappiamo praticamente tutto su di lei, e ciò è valido sia per quello che riguarda il suo design che per la parte meccanica e motoristica, con tanto spazio alle versioni ad emissioni zero.

La FIAT Nuova 600 nascerà nello stabilimento polacco di Tychy, e verrà prodotta sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis. Per ciò che riguarda la propulsione, è attesa una versione full electric da 156 cavalli, con un’autonomia che, come minimo, dovrebbe garantire la possibilità di percorrere ben 400 km prima di doverla mettere sotto carica.

Non dovrebbe mancare il nuovo 1.2 Mild Hybrid, che chiaramente, si baserà su un motore a combustione a benzina. La potenza, in tal caso, scenderà a 136 cavalli come spinta massima. Potrebbe esserci anche un 1.0 benzina da 101 cavalli, ma anche un altro MHEV, un 1.5 T4 da 131 cavalli con cambio automatico a sette marce.

Per quello che riguarda la lunghezza, la Nuova 600 sarà imponente, visto che toccherà i 4,08 metri. A questo punto, non resta altro da fare che attendere il vero e proprio lancio, con il debutto nelle concessionarie che è atteso per i prossimi mesi. La FIAT ha fatto le cose in grande, ed anche le presenze negli spot pubblicitari non sono altro che una conferma.