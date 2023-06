C’è un nuovo SUV italiano che manda tutti in visibilio: il prezzo? Poco meno di 20mila euro

Se volte acquistare un Suv e siete interessati ad uno di quelli che portano la firma del nostro paese, questa è l’occasione giusta.

Il momento attuale dell’automotive rivela una netta tendenza verso i Suv, che sono ormai da qualche anno i mezzi preferiti dagli automobilisti. La riprova arriva anche dal fatto che i costruttori di supercar si sono affidati a questa tipologia di carrozzeria, ed i risultati sono stati di livello eccezionale.

Tuttavia, come per modelli di veicolo berlina o citycar, anche i prezzi dei Suv stanno salendo e non di poco, ma oggi vi proporremo un’offerta da non farvi scappare. Il video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Mira que videos“, ci mostra un grande modello che fa impazzire gli italiani.

Suv, ecco il modello che fa impazzire tutti

Se siete alla ricerca di un Suv economico, la DR 4.0 fa sicuramente al caso vostro. Si tratta di un crossover compatto costruito dalla marca cinese Chery, che però è stata rivista e ribrandizzata dalla suddetta DR, un’azienda del Molise, e c’è da dire che su questo modello è stato svolto proprio un bel lavoro in tal senso.

Il prezzo di partenza è fissato sui 19.440 euro, una spesa assolutamente fattibile ed in netto contrasto con il mercato dell’auto di oggi, dove si gioca sempre più a rialzo. Il modello è lungo 4,32 metri, largo 1,83 ed alto 1,67, ed è proposto solamente con la trazione anteriore.

I posti a sedere sono cinque, e c’è da dire che gli interni sono uno dei suoi punti forti, essendo accoglienti e confortevoli, anche se non si parla di certo di una limousine, ma questo era ovvio. La cilindrata è di 1500 cc ed il motore è un 4 cilindri, che spinge sino ad una potenza massima di 116 cavalli, garantendo una velocità massima di 175 km/h, il che vi permetterà di divertirvi alla guida.

Per quello che riguarda i consumi, si parla di 8,2 litri di benzina che se ne vanno ogni 100 km, un discretto rapporto con la distanza che si può percorrere. Non manca, oltre a quella benzina, anche la variante a GPL, che sicuramente vi potrà far usufruire sia degli incentivi statali e locali ma anche di altri vantaggi.

I cavalli per scendono a quota 114, ma stiamo parlando di una differenza davvero da nulla per questo piccolo Suv che promette un gran divertimento. L’aspetto è moderno e proporzionato, e sul fronte stilistico, nonostante un prezzo piuttosto contenuto, va detto che l’auto si lascia guardare.

Un altro buon motivo per acquistarlo è sicuramente il rapporto tra le dotazioni ed il costo di acquisto, che si conferma molto basso alla luce dei tanti comfort che vengono proposti di serie in questo modello. Ci sono, tuttavia, anche alcuni difetti, come un bagagliaio piuttosto ristretto.

Deludono anche i consumi, dal momento che, visti i dati che sono stati dichiarati, sono troppo elevati. Non ci sono grandi dotazioni in termini di sicurezza, con l’assistenza alla guida, che ormai si trova su tutte le auto, che qui è assente. Tuttavia, ci sono più motivi per comprarla che altro.