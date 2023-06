Esiste una Lamborghini da 9mila euro: è una novità davvero eccitante

Il marchio Lamborghini non costruirà più soltanto automobili, ma si occuperà anche di altro. Ecco a cosa ci stiamo riferendo.

Tra i più famosi marchi che producono supercar, rientra senza alcun dubbio l’amata Lamborghini. Il costruttore di Sant’Agata Bolognese ha realizzato dei modelli che hanno fatto la storia delle quattro ruote, ed ora sta per iniziare una nuova sfida, in un 2023 che di novità ne ha portate alla luce davvero tante.

Infatti, pochi mesi fa è stata svelata la Revuelto, la prima supercar plug-in ibrida del marchio, che ha subito stregato gli appassionati. Un piccolo difetto lo si può trovare nel peso, di quasi 1.800 kg, ma ciò è normale pensando al complesso comparto batterie che di certo non aiuta la leggerezza.

La Lamborghini è pronta per svelare tanti altri nuovi modelli che seguiranno la tecnologia PHEV, ma oggi sarà necessario uscire dal discorso quattro ruote. Come vedrete dal video postato in basso, caricato sul canale YouTube “pruebasdebicis-es“, la casa emiliana ha appena iniziato una nuova avventura. Ecco di cosa si occuperà

Lamborghini, guardate queste due splendie biciclette

Chi ha detto che il marchio Lamborghini sappia fare solo auto? Se lo pensate, non siete a conoscenza dell’impegno della casa di Sant’Agata Bolognese nel mondo delle due ruote, e non ci stiamo riferendo ad una nuova avventura in moto, ma a due splendide biciclette che sono state realizzate in collaborazione con la 3T.

Qualche tempo fa era stata lanciata la Exploro Racemax X Huracan Sterrato, che aveva riscosso un enorme successo in termini di vendite tra gli appassionati di ciclismo. Visti gli ottimi risultati, la collaborazione del Toro con l’azienda di Presezzo, in provincia di Bergamo, ha portato alla luce altri due modelli esclusivi.

Il primo modello era una vera e propria bicicletta da sterrato, con la quale si poteva affrontare ogni tipologia di fondo, ed ora sono arrivate la Racemax x Automobili Lamborghini, anch’essa adatta alla terra, e la sua variante da asfalto, la Strada x Automobili Lamborghini.

Esse sono state realizzate lavorando a stretto contatto con il Centro Stile della casa emiliana, con tinte che derivano direttamente dai bolidi che tutti conosciamo. La Racemax è disponibile con i colori Verde Selvans ed Oro Elios. La variante Strada, dal canto suo, metterà a disposizione dei clienti l’Arancio Apodis o il Viola Pasifae. Da tutto ciò nasce un design a dir poco accattivante, che le fa apparire come dei veri e propri capolavori.

Entrambe sono dotate di un’aerodinamica mostruosa, soprattutto la Strada, che può essere utilizzata da veri e propri “velocisti”, e che quindi ha come obiettivo massimo la prestazione pura. Si distingue per un telaio leggero, ed entrambe saranno disponibile nei prossimi mesi, visto che potranno essere acquistate a partire dal settembre del 2023.

Ovviamente, in termini di prezzo, non possiamo aspettarci che ci vengano regalate. La Strada sarà disponibile ad un costo d’acquisto di 8.999 euro, mentre la Racemax verrà 9.899 euro. Per coloro che amano il marchio del Toro ed anche le due ruote, non c’è occasione migliore per fondere le due passioni.