Una Lamborghini è completamente fatta a pezzi: improvvisamente rinasce con un’operazione chirurgica

Una splendida Lamborghini era stata distrutta in un incidente, ma qualcuno non si è arreso e l’ha riparata del tutto. Eccola ora.

Le supercar sono le auto più belle e performanti del mondo, e quando ne sentiamo parlare ci vengono subito in mente gli orgogli italiani rappresentati da Ferrari e Lamborghini. Questi due costruttori non hanno mai avuto un granché in comune, se non il fatto di produrre vetture da sogno, molto costose e dalle performance eccezionali.

Anche se nessuno lo avrebbe mai immaginato sino a pochi anni fa, entrambe hanno costruito dei Suv, che vanno a ruba in termini di vendite nonostante un DNA di base ben diverso. A settembre dello scorso anno infatti, la Ferrari ha svelato al mondo il Purosangue, una belva spinta da un motore V12 aspirato che ha un sound da urlo.

La Lamborghini invece lo ha presentato molto tempo fa il proprio Suv, visto che parliamo della Urus che è uscita sul mercato nel 2018, basato sul prototipo che fu svelato nel 2012. Il motore è un 4.0 litri biturbo che deriva dall’Audi, casa di cui fa parte il marchio di Sant’Agata Bolognese.

La potenza è di ben 650 cavalli ed è prodotto a Gyor, in Ungheria, e la velocità massima tocca il picco di 305 km/h. Il peso è di 2154 kg, ma per cercare di contenerlo il più possibile è stato fatto un massiccio uso della fibra di carbonio, anche se, trattandosi di un Suv, più di tanto non si poteva fare in tal senso.

La Lambo ha fatto un gran bel lavoro, ed oggi vi parleremo di un’altra impresa che è stata fatta da alcuni ragazzi, che hanno riportato in vita una Urus che era destinata allo sfascio. Nelle prossime righe, infatti, vi parleremo delle riparazioni che sono state fatte a questo strepitoso modello, vittima di un brutto incidente stradale.

Lamborghini, ecco la restaurazione della Urus distrutta

La Lamborghini Urus di cui vi stiamo per parlare è di un colore bianco acceso, che ha riportato dei danni terribili in un brutto incidente qualche tempo fa. Purtroppo, non è la prima volta che il Suv di casa Lambo si trova coinvolto in un crash violento, ma è ovvio che la colpa sia sempre di chi acquista queste vetture portandole al limite senza però avere le capacità giuste per farlo, e questi sono i risultati, con danni evidenti su tutta la carrozzeria.

Il tutto è stato risolto dai ragazzi del canale YouTube “goonzquad“, che hanno pensato bene di ripararla dopo averla ritirata da un deposito in cui era stata abbandonata. Con ogni probabilità, viste le sue condizioni, l’auto sarebbe stata demolita, ma è stata, per fortuna, salvata dalla bravura di questo team di esperti.

Come spesso accade in tali frangenti, ci teniamo a non svelarvi troppo cose, dandovi la possibilità di godervi con i vostri occhi la rinascita di questa Lamborghini. Il lavoro è stato molto complesso ed ha richiesto diversi giorni di lavoro, ma c’è da dire che il risultato finale che vedrete vale la pena dell’impegno profuso dai giovani.