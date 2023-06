Biaggi, dietrofront su Valentino Rossi: arrivano parole inaspettate

Biaggi ha ricordato la vecchia rivalità con Valentino Rossi. Le battaglie furono epiche, dentro e fuori la pista. Ecco cosa ha dichiarato il romano.

Max Biaggi e Valentino Rossi hanno dato vita a una delle rivalità più belle e accese nella storia del motociclismo. Il romano era già uno dei campioni più affermati del Motomondiale quando Valentino Rossi giunse in classe 500. Il Corsaro era riuscito a vincere ben 4 titoli mondiali in 250, arrivando in top class con la convinzione di poter mettere in difficoltà anche i fenomeni dell’epoca, a partire da Mick Doohan.

Il centauro australiano monopolizzò la top class sino al 1998. Dopo il suo ritiro furono, nei 2 anni successivi, le occasioni principali di Max Biaggi. Probabilmente le chance più importanti per conquistare il titolo iridato, tuttavia non bastarono le doti di Corsaro per riuscire mettersi alle spalle Crivillé e Kenny Roberts Junior. Dal 2001 in avanti, invece, fu un dominio targato Valentino Rossi in sella alla Honda. Il Dottore amava provocare i rivali, come era già accaduto nelle classi inferiori, ma fu in MotoGP che creò l’ambiente più infuocato di sempre.

Grazie al #46 la MotoGP cambiò per sempre. Biaggi fu solo il primo di una serie di rivali che si misero sulla strada del Dottore. In seguito il #46 dovette vedersela con straordinari interpreti come Sete Gibernau, Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo sino ad un giovanissimo Marc Marquez che lo fece letteralmente impazzire nel 2015. La sfida tra gli italiani, naturalmente, determinò un audience strepitoso alle nostre latitudini, soprattutto tra le 2 fazioni pro Rossi e pro Biaggi. Il romano e Valentino Rossi finirono in più di una occasione a lottare per la P1.

Max Biaggi ricorda Valentino Rossi

Nonostante gli sforzi il Corsaro terminò sempre e solo alle spalle del centauro di Tavullia. Il loro faccia a faccia tra una gag di Rossi e un trionfo di Biaggi fece impazzire i tifosi sulle tribune e sul divano. Max Biaggi ha voluto ricordare quei momenti magici dove nutriva un odio sportivo estremo per il giovane competitor.

In una recente intervista Max, riportata sul Gazzettino.it, ha dichiarato: “La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono solo cose belle, anche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi abbia imparato ad amare uno sport unico ed emozionante”.

Il dualismo nacque anche a causa di una gag di Rossi che, ai tempi della 125, decise di celebrare il suo personale successo al Mugello, montando sul proprio serbatoio una bambola gonfiabile. Ai tempi si era parlato di un flirt di Biaggi con la modella di Claudia Schiffer. In seguito il romano si fidanzò con Anna Falchi. Da allora la stampa calcò molto la mano.

I due si ritrovarono anche in qualche faccia a faccia prima del podio, dove non mancarono festeggiamenti meno goliardici. Un antagonismo fra Biaggi e Valentino oggi in MotoGP non c’è. Bezzecchi e Bagnaia, infatti, sono amici di lunga data, essendo cresciuti nell’Academy di Valentino Rossi.