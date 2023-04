MotoGP, parole da brividi di Max Biaggi per Valentino Rossi: omaggio che commuove

Max Biaggi e Valentino Rossi hanno dato vita ad una storica rivalità nel mondo della MotoGP. Le parole del romano sono da brividi.

La MotoGP odierna è in crisi sotto tanti punti di vista, e le ultime gare disputate lo dimostrano. Per cercare di creare spettacolo ed appeal si sta facendo di tutto, a cominciare dall’aggiunta delle Sprint Race e di cose di questo tipo, che di certo non migliorano una situazione che sotto alcuni punti di vista è disperata, soprattutto se confrontata con il passato.

L’epoca d’oro della MotoGP è infatti ormai superata, e gli anni Duemila appaiono ancor più lontani di ciò che sembra. Infatti, il ritiro di Valentino Rossi datato 14 novembre 2021 ha definitivamente chiuso un’era fatta di eroi, di fenomeni sia in pista che fuori, che non perdevano occasione per stuzzicarsi tra di loro.

Oltre al pilota di Tavullia non si può non menzionare Jorge Lorenzo, così come Dani Pedrosa o Casey Stoner, per poi risalire ad un altro nome che al solo pronunciarlo mette i brividi. Stiamo parlando di Max Biaggi, detto anche “Il Corsaro”, pluri-campione del mondo della Classe 250, ma padrone anche in due occasioni della Superbike nelle vesti di alfiere dell’Aprilia.

Biaggi si è sfidato contro Valentino Rossi in modo strabiliante, con battaglie che andavano anche oltre i limiti, come nel caso delle ruotate di Suzuka, o delle parolacce post-gara di Barcellona 2001. Insomma, questi due non se le sono mai mandate a dire, ma va detto che era quello il bello del loro confronto, due personalità che si detestavano, ma che, in quanto a talento, probabilmente non avevano eguali. Il romano è uscito sconfitto da quella lotta, ma questo non sminuisce il suo ruolo di antagonista.

Valentino Rossi era in un momento d’oro, all’apice della sua carriera, e Biaggi è sicuramente colui che ha provato, più di tutti, a mettergli i bastoni tra le ruote. Nelle prossime righe, daremo spazio ad uno splendido post che il romano ha pubblicato sui social, in occasione di un anniversario molto particolare.

MotoGP, lo splendido post di Max Biaggi per il rivale

Max Biaggi e Valentino Rossi hanno regalato momenti da brividi alla MotoGP ed alle due ruote in generale, e c’è da dire che tra di loro non sono mancati atti di grande tensione. I due non si sono mai amati, anzi, come detto dallo stesso capitolino nel post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram qualche ora fa, c’era quasi un odio sportivo, ma forse anche oltre tale dimensione.

Oggi le cose sembrano diverse, visto che in tante interviste, l’ex rider romano ha detto che forse ci sarà un ricongiungimento prima o poi. Qui sopra, abbiamo pubblicato l’immagine del suo omaggio al “Dottore”, pubblicato nell’anniversario del Gran Premio del Sudafrica del 2004, che si disputò a Welkom.

Si trattò di una gara molto particolare e carica di significati, visto che era la prima di Valentino Rossi in sella alla Yamaha, con Biaggi sulla Honda. Infatti, in quell’inverno c’era stata la grande mossa del team manager della casa di Iwata, vale a dire Davide Brivio, che volle guidare il rilancio di questa squadra puntando sul pilota più forte della griglia.

Il “Dottore” veniva da tre titoli consecutivi in top classe, l’ultimo della Classe 500 con la Honda ed i primi due della MotoGP, sempre con lo stesso marchio. La Yamaha era costretta a masticare amaro, e si era capito che occorreva puntare sul pilota di Tavullia per cercare di ribaltare la situazione.

La sfida che è entrata nella leggenda

Il 18 aprile del 2004, la stagione della MotoGP di 19 anni fa prendeva il via da Welkom, per l’ultima edizione del Gran Premio del Sudafrica. La sfida era tra la Yamaha di Valentino Rossi e la Honda di Casey Stoner, ed i due si diedero battaglia per tutta la gara, rifilando distacchi siderali a tutti gli altri.

Il “Dottore”, con un’impresa titanica, ebbe la meglio sul rivale, che dovette inchinarsi per pochissimi millesimi. Le immagini del #46 giallo più famoso del mondo commosso al fianco della sua M1 sono ancora negli occhi di tutti, ma se non ci fosse stato un avversario di quel livello, anche le sue vittorie sarebbe ricordate con meno entusiasmo dai tifosi.