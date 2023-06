Bagnaia, emozionato per la vittoria: le sue parole fanno impazzire tutti

Il campione del mondo in carica ha ottenuto una vittoria strepitosa. Era il favorito, ma Pecco Bagnaia ha retto la pressione, zittendo i detrattori.

Al Mugello si è registrato un altro dominio targato Ducati. Epico Bagnaia, capace di vincere con un ritmo devastante. Il centauro torinese ha dominato il lungo e largo nella tappa toscana, prendendo un netto vantaggio sugli inseguitori del team Pramac. Il numero 1 della classifica mondiale ha allungato sul diretto inseguitore Marco Bezzecchi del team Mooney VR46.

Sul tracciato italiano è stato un dominio della casa di Borgo Panigale con ben 4 Ducati nei primi 5 posti. Anche Ktm e Aprilia hanno fatto una tremenda fatica. Le moto giapponesi sono risultate sempre attardate nel confronto diretto con la squadra emiliana che, eccezion fatta per il Gran Premio degli Stati Uniti, ha vinto Alex Rins, hanno sempre e solo conquistato delle vittorie. Ha portato a casa 3 trionfi il campione del mondo, mentre altre 2 sono state vinte dall’alfiere del team di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi.

Pecco Bagnaia ha dovuto vedersela con i centauri del team Pramac Jorge Martin e Johann Zarco. Il centauro ha svolto una gara regolare, a tratti perfetta, anche soporifera nel finale. Senza lo spettacolo consueto di Marc Marquez (ennesimo 0 in gara), nemmeno i piloti della Yamaha hanno potuto granché. Dopo il DNF nella scorsa tappa di Le Mans il #63, oggi il numero 1 della griglia, ha dimostrato di essere ancora una volta incapace di gestire.

Il trionfo di Bagnaia

Pecco o vince o cade, prendere o lasciare. Sotto il profilo della gestione dovrà ancora fare dei passi in avanti ma quando è in giornata il pilota piemontese risulta imprendibile per i suoi rivali diretti, nonostante vi siano 8 ducatisti in pista. È sempre il ragazzo torinese a riuscire ad estrapolare il massimo potenziale possibile. La casa di Borgo Panigale è consapevole di avere un pilota con dei lampi unici. Il compagno di squadra Bastianini, invece, ha terminato il GP in nona posizione davanti alle Yamaha di Morbidelli e Quartararo.

Al termine della gara Pecco ha dichiarato: “Sono felice. è stato il miglior weekend fin qui. Ho fatto la pole, ho vinto la Sprint e ho vinto il Gran Premio: il modo migliore per fare un fine settimana in Italia. Voglio dire grazie ai fan, perché oggi era incredibile guardare sulle tribune e sui prati, sembrava il Mugello di una volta. Mi sono davvero goduto il weekend ed il lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questa performance. Oggi la gara è stata davvero dura, ma sono davvero felice di averla conclusa così“.

Pecco è stato caparbio, riuscendo a vincere senza patemi una tappa determinante per il prosieguo della stagione. Può guardare tutti dall’alto in basso, senza particolari patemi, avendo superato anche un piccolo infortunio. “Sapevo di avere tre settimane per recuperare, quindi sono stato anche un po’ fortunato da quel punto di vista lì. Sapevo la forza che ci avremmo messo con il mio preparatore per tornare nella condizione migliore possibile e ce l’abbiamo fatta. Ero sicuramente molto motivato a riuscire ad essere competitivo“, ha concluso il torinese.