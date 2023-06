Charles Leclerc, sapete di cosa si occupa sua madre? Non lo indovinerete mai

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ha due fratelli ed è molto legato alla sua famiglia. Sua madre ha fatto un ottimo lavoro.

Charles Leclerc è diventato l’idolo indiscusso dei tifosi della Ferrari. Il pilota con il numero 16 si è guadagnato sul campo l’onore e l’onere di essere l’alfiere di punta della Scuderia modenese. Dopo una prima straordinaria stagione in Alfa Sauber dove mise mostra capacità di guida superiori alla media, il giovane dell’Academy Ferrari è approdato a Maranello nel 2019.

L’hype era già elevatissimo, mesi prima, specialmente per la sfida interna con un 4 volte campione del mondo come Sebastian Vettel. CL16 non ha mai avvertito la pressione nell’essere affiancato al box da un fenomeno della categoria regina del Motorsport. Sin da subito Leclerc ha dimostrato la super velocità del giro secco e sfiorò la vittoria al secondo appuntamento al volante della SF90.

In una stagione molto difficile per la Scuderia modenese il principe di Monaco conquistò due vittorie storiche a Spa Francorchamps e a Monza. Nel giro di una settimana il nome di Leclerc rimbalzò sulle principali riviste al mondo e sui canali social. Il giovane, cresciuto sotto l’ala protettiva Jules Bianchi, prematuramente scomparso nel 2015, era stato in grado di lottare per la terza posizione in classifica piloti.

Proprio un contrasto tra Vettel e Leclerc in Brasile spalancò le porte al terzo gradino della graduatoria nel 2019 a Max Verstappen. Nella sua prima annata il monegasco dimostrò di essere all’altezza del coetaneo olandese della Red Bull Racing e Lewis Hamilton per lottare per il primo gradino del podio, tuttavia la sua crescita ha subito una brusca frenata a causa delle fallimentari monoposto 2020 e 2021 non all’altezza del suo talento.

La mamma di Charles Leclerc

Per due anni e mezzo il talento di Monaco ha dovuto attendere una vettura degna del nome del Cavallino per ripuntare alle medaglia d’oro. I trionfi in Bahrain e in Australia avevano illuso il pilota dell’Academy di poter puntare al Mondiale. Nel corso della stagione 2022 ha vinto solo un’altra tappa in Austria il 16, totalizzando un totale di 5 vittorie in 5 anni al volante della Rossa. Nel 2023 le cose non sono iniziate nel migliore dei modi.

Charles ha un fratello minore che corre in Formula 2 sempre nell’Academy Ferrari, di nome Arthur. Suo fratello maggiore Lorenzo, invece, ha scelto tutt’altra carriera buttandosi negli affari economici. La mamma di Charles Leclerc, in modo del tutto insospettabile, è una nota parrucchiera del Principato di Monaco. Pensate che ex piloti di Formula 1 come David Coulthard erano soliti tagliarsi i capelli nel salone della mamma di Charles.

Pascale può andare fiera dei suoi tre figli, maturati molto presto anche a causa dalla prematura scomparsa del marito Hervé. CL16 è, oggi, l’anima della Ferrari. Pur non venendo a tutte le gare del figlio, impegnato in F1, la signora Pascale non fa mai mancare il suo apporto. Charles, in più di una occasione, ha colto l’occasione, nella sua gara di casa, per immortalare sua madre nella cornice di Monaco.