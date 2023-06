Brutte notizie per gli Agnelli: una sola donna fa mezzo milione di euro di danni

Incredibile dove si può spingere la follia umana. Stenterete a credere all’azione di una donna, in una concessionaria ben fornita negli Stati Uniti, che ha dato un brutto colpo agli Agnelli.

Quando si usa l’espressione “il mondo va a rotoli”, ogni giorno un petrolhead si sveglia più arrabbiato di prima. Tenetevi forte perché le immagini in basso vi lasceranno un “segno”. La famiglia Agnelli, così come quella Ford, può contare su un patrimonio da capogiro. John Elkann è l’amministratore delegato della Exor N.V., una società con sede in Olanda, che ha tra i suoi investimenti anche Ferrari, CNH Industrial, Iveco Group, Juventus, The Economist Group e Louboutin.

Il figlio di Alain, inoltre, è il Presidente di Stellantis, Ferrari, Giovanni Agnelli B.V. e GEDI Gruppo Editoriale. Un vero e proprio impero. Ciò non vuol dire che una ricchezza debba essere scalfita dal primo “invidioso” di turno. Con il passaggio di FCA in Stellantis, tante cose sono cambiate e altre cambieranno. La famiglia piemontese è stata costretta a cercare l’accordo con PSA per non rimanere indietro sulle tecnologie elettriche.

La FIAT ha lanciato le prime ibride e 100% elettriche, dovendo anche fronteggiare scioperi e proteste. Per di più le plusvalenze della Juventus hanno generato il caos in casa Agnelli, con la decisione di far saltare l’intera Cda. Andrea Agnelli ha rinunciato al ruolo di Presidente della società. Per più, oltre oceano, è arrivata una news che avrà lasciato a bocca aperta anche i rampolli della famiglia di origini piemontesi.

Agnelli, danno assurdo alle proprie vetture

In Canada è avvenuto un episodio che assume in contorni della follia più pura. Come noterete nel video in basso del canale Coquitlam RCMP, una persona ha, completamente, perso il lume della ragione. Un concessionario custodiva delle fantasistiche auto della holding multinazionale con sede fiscale in Olanda, quando ad un certo punto ha fatto capolino un misterioso individuo.

Come riportato da sito Carscoops.com, nel concessionario Journey Chrysler Jeep Dodge e Ram, a Coquitlam, in British Columbia una donna di etnia caucasica, in età compresa secondo gli inquirenti tra i 40 e 50, ha iniziato a danneggiare volutamente decine di veicoli. La signora, con evidenti disturbi, ha rigato circa 400 vetture, tra cui numerosi pick-up. Persino l’esterno di uno degli edifici avrebbe riportato degli ingenti danni.

Dopo l’assurda bravata della donna che avrà avuto un conto in sospeso con la concessionaria che vendeva i veicoli del Gruppo Stellantis, comandato da Elkann, è emersa una dura verità. Ha totalizzato circa 400mila dollari di anni. La donna è arrivata con un Ford Escape e, consapevole dell’esistenza delle telecamere, ha agito ben coperta. Con l’ombrello aperto a causa della pioggia è diventato ancora più improbabile un riconoscimento.

Per ora gli investigatori non sono riusciti a risalire all’identità, nemmeno attraverso l’identificazione della targa della Ford della signora. Tra ombrello, mascherina chirurgica, un cappello nero e degli occhiali sarà una impresa trovare la responsabile. Di sicuro avrà gettato vita tutti gli indumenti e l’ombrello usato, nelle fasi successive alle sue malefatte. Un brutto risveglio per gli Agnelli e per il concessionario si occupa della vendita delle vetture del Gruppo Stellantis.