Bastianini e la sua ammissione: c’è un grave problema per la gara

Nono posto per Enea Bastianini nella Sprint Race del Mugello, ed ha detto la sua su ciò che ha vissuto in pista. Le sue parole.

Il Gran Premio d’Italia della MotoGP ha visto il ritorno in pista di Enea Bastianini, il quale ha messo in mostra dei decisi passi in avanti dopo il terribile infortunio.di Portimao. La Ducati ha vissuto un sabato davvero spettacolare, con una cinquina piazzata nel corso della Sprint Race guidata da Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo è stato a dir poco perfetto, ed ha gestito al meglio la pressione di un Marco Bezzecchi che è sempre lì a mettergli pressione. La distanza tra i due è ora di 4 punti in classifica, ma come dicevamo, c’è da sottolineare un vero e proprio dominio della casa di Borgo Panigale, visto che il terzo posto è stato ottenuto da Jorge Martin sulla Pramac, seguito dal compagno di squadra Johann Zarco e da Luca Marini.

Come dicevamo, Bastianini si è dovuto accontentare del nono posto, al rientro in pista ufficiale dopo più di due mesi di sosta per via dell’infortunio alla scapola. Negli ultimi giri, come lui stesso ha spiegato in seguito, c’è stato un calo dal punto di vista fisico, che ha consentito all’Aprilia di Aleix Espargarò di passare in ottava piazza, ma di più non si poteva davvero chiedere al rider riminese.

Bastianini, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Enea Bastianini ha lottato con il coltello tra i denti nel corso della Sprint Race del Gran Premio d’Italia, e ciò fa capire quanto possa essere stato importante il suo infortunio. La Ducati sa comunque di poter contare su un talento incredibile, che ha fatto di tutto per tornare nella gara di casa in questi giorni.

Enea ha raccontato quelle che sono state le sue sensazioni al termine della gara, parlando ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“. L’alfiere di casa Ducati non ha potuto far altro che ammettere il suo problema alla spalla, che oggi è tornato a farsi sentire nel corso della parte finale di gara.

“Come sto? Stavo meglio prima di questa Sprint Race, ma sono felice di aver portato a termine la gara. Posso dire che è stata buona la prima. Tuttavia, devo dire che la spalla fa abbastanza male, mi ha fatto male sin dal momento in cui ho tagliato il traguardo. Per fortuna, adesso va leggermente meglio, sentivo molto dolore nei tratti di cambi di direzione, ed ho fatto molta fatica nei giri conclusivi“.

Bastianini ha poi aggiunto: “Sicuramente, non mi ha aiutato il fatto di essere caduto nel corso delle prove libere, non ci voleva proprio. La scivolata non mi ha permesso di mettere in atto i cambiamenti sulla moto che avrei voluto. Questo sicuramente ha dato fastidio alla mia gara. Parlando del mio fisico, non mi sento al massimo, ma sapevo che sarebbe andata in questo modo. Prima della partenza della gara prenderò un antidolorifico che mi darà una mano a stare meglio“.