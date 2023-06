MotoGP, Bagnaia e la sua “richiesta” a Marquez: fan completamente spiazzati

Tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez non è ancora nata una fortissima rivalità per il semplice fatto che i due hanno avuto poche chance di sfidarsi negli ultimi tre anni.

L’esplosione di Pecco Bagnaia è coincisa con la crisi fisica e tecnica di Marc Marquez in Honda. L’otto volte iridato si è infortunato alla spalla destra a Jerez de la Frontera nel 2020 e da allora non è riuscito più a rilottare per una corona iridata. Il catalano, dopo 3 anni di part-time, sperava di poter lottare nel 2023 per la conquista del titolo mondiale.

Il suo personale campionato è iniziato in salita. Dopo aver ottenuto una terza posizione ottima nella prima storica Sprint Race della MotoGP, il centauro di Cervera ha centrato in pieno, nelle prime battute del Gran Premio di Portogallo, il pilota dell’Aprilia RNF Miguel Oliveira. Il #93 per rispondere all’attacco di Jorge Martin ha completamente perso il punto di staccata, finendo per colpire violentemente la moto italiana dell’idolo di casa. In quella circostanza Pecco Bagnaia ha fatto ciò che dovrebbe sempre fare un campione del mondo sulla moto più veloce, ovvero vincere senza patemi.

Per il torinese i primi problemi sono arrivati nelle tappe successive in Argentina e negli Stati Uniti dove avrebbe potuto cogliere 45 punti determinanti. Ha buttato al vento due grandi chance con due cadute evitabili. Se in Sud America il centauro era afflitto da una influenza che lo ha limitato sul bagnato, al COTA ha commesso un errore di una gravità inaudita quando ero al comando del Gran Premio.

E’ tornato a fare la voce grossa nel Gran Premio di Spagna, ma nemmeno il tempo di esultare che in Francia il numero 1 ha colto un altro pesante zero. Dopo l’operazione alla mano destra, a seguito dell’incidente di Portimao, Marc Marquez è tornato in sella la sua RC213V nel caldo catino di Le Mans. Il fenomeno di Cervera ha lottato per il podio, tuttavia nelle ultime fasi di gara, si è steso al suolo.

La sfida tra Marc Marquez e Bagnaia

Considerata la caduta del numero 1 della Ducati, MM93 avrebbe potuto recuperare dei punti se solo si fosse accontentato della terza posizione. Per ora in classifica lo spagnolo della Honda ha soltanto 12 punti, frutto dei piazzamenti nelle Sprint Race In Portogallo e in Francia. Il piemontese, invece, guarda tutti dall’alto in basso, essendo il leader della graduatoria con 94 punti, uno in più di Marco Bezzecchi.

La differenza, naturalmente, la fa il mezzo tecnico e Marc Marquez, nonostante il suo talento sconfinato, non può fare miracoli in sella alla Honda. Il mismatch prestazionale tra la moto italiana e quella giapponese è enorme e risulta lampante sui tracciati con lunghi rettilinei. I fan della MotoGP vorrebbero una sfida a tre fra Marquez, Bagnaia e Quartararo della Yamaha, tuttavia la verità è emersa in una intervista rilasciata dal campione del mondo in carica a Manuel Pecino su Mundo Deportivo.

“Marc Marquez è il pilota attivo nel Mondiale e che ha vinto di più, ma le ultime stagioni sono state tutt’altro che agevoli per lui – ha annunciato Pecco – Spero che riprenda completamente la sua migliore forma fisica, che stia di nuovo bene. Lo voglio in pista. Sicuramente il campionato è cambiato molto dal 2019. Però non sento che il mio mondiale vale di meno, quando ho vinto io l’uomo da battere era Fabio Quartararo, che aveva conquistato il Mondiale l’anno prima”.