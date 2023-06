Ferrari, che batosta per Leclerc: Verstappen se la gode senza pietà

A dir poco imbarazzante quanto è emerso post GP di Spagna. L’ennesimo trionfo stagionale di Max Verstappen ha messo in luce un dato clamoroso su Leclerc.

Charles Leclerc è apparso disperato dopo le qualifiche e la debacle in gara al Montmelò. I risultati del 2023 sono al di sotto ogni più pessimistica visione di inizio stagione. Nessuno avrebbe potuto immaginare un passo indietro di tale portata rispetto al 2022. La F1-75, nonostante le avarie tecniche e gli errori strategici, poteva lasciare sereno il driver della Ferrari.

La SF23 è tra peggiori vetture della storia della Ferrari. Il monegasco, dopo la delusione nel suo Gran Premio di casa, aveva grande ambizioni sul tracciato catalano. Solitamente i fan della Rossa attendono sempre con ansia l’appuntamento spagnolo per vedere il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Gli sviluppi, raramente, hanno cambiato le sorti mondiali, quantomeno non ci si attendeva dei clamorosi passi indietro.

In Ferrari, invece, si è avuto una strana regressione. L’auto che aveva vinto 4 GP nella prima parte dello scorso campionato ed aveva concluso al secondo posto nei costruttori è stata rivolata come un calzino, diventando oggi la quarta forza. La SF23 si è dimostrata lenta, già dai primi test prestagionali. Nervosa e poco bilanciata, oltre a consumare le gomme in modo eccessivo e repentino rispetto ai competitor, tende ad essere poco prevedibile.

Dopo aver chiuso il Gran Premio fuori dalla zona punti, Charles Leclerc ha ammesso che non riesce a comprendere come sia possibile che, sullo stesso compound e guidando in modo simile, si hanno risposte differenti. L’auto, carica di benzina, risulta anche molto pesante nei tratti misti. La sua progenitrice tagliava le curve come un coltello affilato, senza richiedere numerose correzioni al volante.

La statistica impietosa di Charles Leclerc

La Ferrari ha ottenuto, sin qui, un solo podio con il pilota dell’Academy. In Azerbaijan il monegasco ha messo in mostra un lampo da autentico fenomeno nel giro secco. In gara ha resistito dagli attacchi avversari, chiudendo al terzo posto. Una magra consolazione per chi, alla vigilia del 2023, credeva di poter lottare per la conquista del titolo Mondiale.

A godere, per ora, è solo Max Verstappen al volante di una Red Bull Racing da sogno. Il pilota olandese ha vinto in Bahrain, Australia, Stati Uniti, Monaco e Spagna. In tutte le altre occasioni è arrivato al secondo posto. E’ il favorito per la conquista del terzo mondiale di fila. Nel 2023, dal 5 marzo al 4 giugno, l’olandese ha conquistato lo stesso numero di vittorie di Charles Leclerc, nell’intera carriera in Formula 1.

In Ferrari Leclerc ha vinto nel 2019, al volante della SF90, a Spa Francorchamps e a Monza. Nel 2020 e nel 2021 non ha portato a casa nessun successo. Nel 2022 ha conquistato i GP del Bahrain, di Australia e d’Austria. In 5 anni a Maranello ha celebrato solo 5 medaglie d’oro, nonostante 19 pole.

Il coetaneo della RB, con sole 5 pole position in più, si è portato a casa 2 mondiali e 40 vittorie in Formula 1. Uno smacco per il numero 16, alla vigilia della tappa in Canada che potrebbe vedere, nuovamente, il fenomeno di Hasselt sul primo gradino del podio.