Chiara Ferragni ha una supercar strepitosa: ecco come girano a Milano i Ferragnez

Imprenditrice, influencer e personaggio televisivo, Chiara Ferragni è tra le giovani italiane più note al mondo. Ha scelto una supercar nostrana per correre per Milano insieme a suo marito Fedez.

La popolarità di Chiara Ferragni non è destinata ad arrestarsi. Suo padre Marco è un dentista, mentre sua madre, Marina Di Guardo, è una scrittrice. Chiara ha due sorelle minori, Francesca e Valentina, oltre ad un fratello, Lorenzo, nato dal secondo matrimonio del padre. Dopo il diploma, l’imprenditrice ha scelto di intraprendere gli studi in giurisprudenza, non completando gli studi.

La lombarda, classe 1987, decise di lanciarsi con il suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli nella creazione di un blog chiamato The Blonde Salad. Il successo fu clamoroso e poco tempo dopo la ragazza divenne famosa per la sua linea di scarpe e la partecipazione nelle vesti di guest a MTV TRL. La bella bionda si fece notare nella tredicesima edizione di Project Runway, diventando la prima fashion blogger ad essere sulla copertina di Vogue.

Con la crescita esponenziale dei suoi seguaci sui social sono arrivati anche importanti collaborazioni. E’ diventata global ambassador di Pantene e di altri marchi. Forbes la inserì nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” del 2016. Persino la Mattel gli dedicò una Barbie con il suo nome. Senza dubbi è la influencer di moda più importante della pianeta. A darle questo riconoscimento fu la nota rivista Forbes.

Da molti anni è tra le più cliccate sul web, grazie accordi con aziende di intimo, gioiellerie e importanti brand della moda. La sua presenza costante sui social è diventata una tendenza anche per gli altri influencer. Chiara Ferragni può essere considerata una rivoluzionaria nel suo ambito, riscuotendo un successo globale. In Italia il suo documentario ha incassato 1 601 499 euro nel corso dei tre giorni di programmazione. Il documentario Chiara Ferragni – Unposted è solo una delle trovate geniali intorno alla figura della ragazza lombarda.

L’auto di Chiara Ferragni

La fama di Chiara è stata repentina. Oggi si può godere la vita, insieme a suo marito Fedez. La coppia si è sposata nel 2018 e hanno avuto due figli, Leone e Vittoria. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023, i Ferragnez si sono concessi un piccolo lusso. Gli affari viaggiano a gonfie vele e se non possono permettersi loro una supercar, chi potrebbe averla di questi tempi?

Chiara ha postato un simpatico video su TikTok dove ritrae il marito a bordo di una fantastica Ferrari SF90 Stradale. La prima ibrida della gamma del Cavallino è un gioiello dal valore di 427.930 euro. Chiara ha filmato il primo test driver del rapper, apparso in difficoltà nelle prime fasi a bordo dell’auto. La SF90 Stradale è un concentrato di tecnologia estremo, raggiungendo i 1000 CV totali tra parte termica ed elettrica.

Chiara sembra essersi, particolarmente, divertita a bordo della vettura, come potete osservare dal filmato in basso. L’accelerazione è bruciante. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h viene coperto in meno di 7 secondi. La velocità massima è addirittura di 340 km/h.