MotoGP, Marc Marquez scuote il Paddock: ecco il suo nuovo obiettivo

Il centauro della Honda, Marc Marquez, ha esposto i suoi piani alla vigilia dell’appuntamento del Mugello. Ecco cosa ha dichiarato il catalano.

Vi sono piloti che riescono sempre ad attirare l’attenzione, soprattutto nei momenti più delicati. La carriera di Marc Marquez ha avuto un clamoroso tracollo con l’infortunio, mal gestito e mal curato, alla spalla destra di Jerez de la Frontera del 2020. Il centauro catalano avrebbe potuto battere tutti i record della classe regina, ma le quattro operazioni alla spalla destra hanno falcidiato il suo percorso.

Dopo aver strapazzato gli avversari dal 2013 al 2019, mancando il titolo solo nel contestatissimo 2015, MM93 è stato costretto a 3 anni di part-time. Il catalano ha raccolto l’eredità di Rossi e Stoner in Honda, come in pochi avrebbero immaginato, ma tra problemi di diplopia, operazioni all’omero e, in questa annata, alla mano destra il suo rendimento è stato condizionato in modo pesante.

Dopo tre anni di sofferenze in molti credevano che il centauro della Honda avrebbe potuto lottare per il mondiale nel 2023. Del resto, questo era il suo più grande obiettivo, ma la rottura del metacarpo della mano destra, a causa del crash con Oliveira a Portimao, lo ha tenuto subito fuori dai giochi per tre weekend. Dopo la terza piazza nella prima storica Sprint Race a Portimao, il centauro ha raccolto, al sabato, una quinta posizione a Le Mans.

Nel complesso in gara è ancora fermo a zero. In classifica il pilota della Honda ha solo 12 punti, ma nulla è perduto. Se avesse a disposizione una moto all’altezza di quella dei rivali potrebbe, serenamente, pensare ad una rimonta mondiale. Sul telaio Kalex ha già fatto del clamorosi passi in avanti. Dal punto di vista mentale MM93 sembra tornato il cannibale di prima. La Honda dovrà fare, però, degli sviluppi nei prossimi tempi per consentirgli di lottare per le posizioni nobili della classifica.

Le parole di Marc Marquez

Un campione che in carriera ha vinto 85 gare non può accontentarsi di piazzamenti tra la top 5 e la top 10. Le sue ambizioni sono di agguantare l’ennesimo mondiale che lo porterebbe allo stesso numero di quelli di un certo Valentino Rossi. La prossima tappa, in tal senso, risulterà già indicativa dello stato di forma del nativo di Cervera.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di un suo eventuale passaggio in Ducati. Per ora il campione ha smentito tutte le voci, decidendo di concentrarsi sul prosieguo dell’annata. Il suo contratto scadrà al termine del 2024. Allo stato degli atti non avrebbe senso terminare la carriera in Honda, ma i prossimi mesi potranno sciogliere ogni riserva.

Per ora, alla vigilia della tappa in Toscana, MM93 ha ribadito che vuole lottare per il mondiale e ha dichiarato: “Io ho un contratto per la Honda per il 2024, il mio impegno con loro è totale e sono loro il mio piano A. Però ho anche un piano B, perché voglio un progetto vincente indipendentemente da marca, colori e nome“. In futuro vedremo chi si farà avanti.