Rally, brividi per il pilota della Toyota: colpita una mucca (VIDEO)

Al rally di Sardegna succede sempre di tutto. Si tratta di una delle prove più impegnative del mondiale WRC. Ecco cosa è accaduto al campione della Toyota.

La tappa in Sardegna non risulta mai banale. Il campionato del mondo di rally ha corso, nello scorso weekend, tra sabbia, pioggia, fango, e alla fine ha eletto il suo re. Il vincitore è stato l’esperto pilota della Hyundai Thierry Neuville. Il driver belga e Martijn Wydaeghe, sono stati autori di un fine settimana perfetto.

Le strategie sono risultate indovinate e senza commettere errori, dopo uno start tranquillo, è emersa la capacità alla guida dell’asso della casa coreana. Neuville, con l’arrivo della pioggia, è stato imprendibile, recuperando 27 secondi di svantaggio a Sébastien Ogier. A quel punto il belga ha aperto un gap, dopo il DNF dell’otto volte iridato.

Dopo l’errore dell’avversario diretto, Neuville non ha avuto alcun problema e ha chiuso in prima posizione. Per lui si tratta del terzo trionfo al Rally Italia, dopo quelli registrati nel 2016 e nel 2018. La Hyundai con Neuville ha ottenuto il primo trionfo stagionale. Negli ultimi 8 anni la casa coreana ha celebrato sei trionfi, tre successi di Neuville, due di Sordo e un di Tanak. Il belga ha sempre la capacità di cambiare passo nel momento decisivo.

Favorito da colpi di scena e ritiri, il belga è balzato dal quinto al secondo posto della classifica generale. L’alfiere della Hyundai ha preceduto il compagno di squadra Esapekka Lappi di 33″ e la Toyota del leader iridato Kalle Rovanpera di 1’55″3. Il protagonista di questa curiosa vicenda è stato proprio il più giovane vincitore di un mondiale rally all’età di 22 anni e 1 giorno.

Rally, che spavento per Rovanpera

Di talenti come il figlio d’arte di Harri Rovanperä ne nascono uno ogni secolo. Il nordico detiene il primato anche di più giovane vincitore di una tappa del campionato del mondo rally. Il classe 2000 ha iniziato a correre giovanissimo ed è già uno dei driver Toyota migliori della storia. In questa annata ha alternato buone prestazioni a qualche round sotto tono, tuttavia riesce sempre ad essere regolare.

Il finlandese guida la generale con 118 punti contro i 93 di Neuville e gli 85 di Sebastien Ogier. Tuttavia, in Sardegna ha corso un rischio clamoroso. Nel tratto a Monte Lerno, nel territorio di Pattada, come riportato anche dall’UnioneSarda.it, la Toyota Gr Yaris Rally1 guidata dal finlandese Rovanpera, affiancato dal navigatore Jonne Halttunen, ha travolto una mucca.

L’animale ha fatto un volo dopo il contatto con la parte destra dell’auto giapponese. La scena è stata ripresa da uno spettatore, Tony Madeddu, che si trovava nei paraggi. Il pilota ha avuto dei riflessi eccezionali, riuscendo a non prenderla in pieno con il muso. Sarebbe potuta rimbalzare sul cofano e distruggere il parabrezza. Sul canale YouTube Unemploymentman le immagini parlano da sole.

Il finlandese si è trovato la strada sbarrata dalle due mucche. Gli animali non erano chiusi dentro il recinto in vista del passaggio delle auto. “Il pilota è stato molto bravo perché ha provato a non prenderle – affermato Tony Madeddu, appassionato di rally che ha ripreso la scena – ma purtroppo una è rimasta in mezzo alla carreggiata”.