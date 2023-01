Dove vedere il WRC 2023? Ecco tutte le informazioni utili

La notizia recente è un toccasana per tutti gli amanti del Rally, con il WRC che per fortuna in Italia avrà ancora il suo giusto risalto.

La stagione 2022 è stata eccezionale per gli appassionati di motori, con la copertura televisiva che è stata pressoché totale per tutte le categorie, ma il rischio per il WRC di sparire dai grandi palcoscenici italiani per fortuna è stato smentito da una splendida notizia.

Il rally è uno sport estremamente pericoloso e molto affascinante e tutti quanti rimangono sempre entusiasti ogni qualvolta c’è la possibilità di vedere con i propri occhi dal vivo una curva o alcuni giochi di prestigio di questi bolidi.

Il problema però è sempre stata la sua copertura televisiva, con le gare che durano dei giorni e hanno una durata davvero eccessiva per poter permettere agli appassionati di seguire con costanza le gare.

Non è dunque un caso che in molti anni non ci sia mai stata la possibilità di guardare le prove attraverso delle emittenti di nome e di livello, con Sky che a un certo punto sembrava dover alzare bandiera bianca per il 2023.

Gli ascolti però sono stati positivi e dunque la piattaforma di Murdoch ha capito che dal Rally c’era ancora la possibilità di guadagnare e soprattutto di regalare grandi gioie agli appassionati.

Nonostante l’assenza del canale Sky Action, questo infatti era quello che era stato scelto per poter far vedere in diretta e in differita le gare, Sky ha deciso di proseguire anche per il 2023 la sua collaborazione con il WRC che verrà regolarmente mostrato ogni weekend.

Una notizia davvero meravigliosa, ma il fatto che Sky Action diventi Sky Golf fa sorgere un dubbio: su quale canale verrà mostrato il mondiale di Rally 2023?

WRC ancora su Sky: cambia il canale

Non c’è stata data ancora una direttiva chiara su quale sarà il canale che mostrerà il WRC in questo 2023, ma con tutta probabilità si vocifera che si sfrutteranno sempre di più i canali dal 251 in poi.

Per intenderci sono quelli che in generale vengono riservati agli abbonamenti speciali e che hanno avuto grande successo nella trasmissione soprattutto della Serie B e della Serie C, oltre che delle sfide minori di Champions League della fase a gironi.

Un’altra alternativa potrebbe essere però quella di mettere il Rally direttamente su Sky F1, una decisione che porterebbe così il canale a diventare a tutti gli effetti la casa perfetta per il motorsport.

La possibilità non è poi così assurda, anche perché già la Superbike viene spesso riproposta in differita nel canale Sky MotoGP, dunque la stessa cosa potrebbe accadere con il Rally.

Intanto però, cari i miei appassionati di motori, segnatevi sul calendario il 19 gennaio perché sarà tempo per fortuna di rivedere ancora una volta questi bestioni a quattro ruote con il primo appuntamento della stagione a Montecarlo.

Da gennaio fino a novembre ci sarà un appuntamento ogni mese, fatta eccezione per giugno e settembre che avranno due tappe e non dimenticate di prendere i biglietti per la tappa italiana dall’1 al 4 giugno, con la Sardegna che rappresenterà ancora il Tricolore.

Riaccendete i motori e allacciate le cinture, la stagione del Motorsport sta per ripartire e Sky non ci lascia da soli nemmeno con il Rally e sta per ripartire dunque la caccia al campione del mondo in carica Kalle Rovanpera.