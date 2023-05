Una FIAT resta in garage per 40 anni: ora potrete averla ed è un vero e proprio affare

La FIAT ha prodotto tanti gioielli degni di nota, ed oggi vi proporremo un affare che aspetta solo voi. Ecco come averlo.

La giornata odierna sarà dedicata al marchio FIAT, ovvero il maggior produttore di auto per ciò che riguarda il nostro paese. Questo costruttore, da tantissimo tempo, domina il mondo dell’automotive in Italia, con dei modelli che sono passati alla storia, sia per via delle loro forme, che per i nomi e per ciò che hanno significato.

Modelli come la 500, la 600 o la Panda, tanto per citarne alcuni, sono dei miti immortali, anche se, fondamentalemnte, parliamo di citycar e non certo di vetture ad alte prestazioni. Il marchio di Torino si è sempre distinto per la costruzione di modelli fruibili da tutti, ed oggi vi parleremo di un’occasione da non farvi sfuggire.

Stiamo parlando della FIAT 238, ma in questo caso, per chi non la conoscesse, scoprirete con sorpresa che non si tratta di un’utilitaria. Si tratta, infatti, di un vecchio furgone, che cela dietro di sé una storia incredibile, visto che, pur risalendo a quasi mezzo secolo fa, è praticamente nuovo.

FIAT, ecco il furgone 238 in offerta per voi

Se siete amanti delle auto e dei veicoli d’epoca, oggi vi proporremo un affare che non vi farà restare indifferenti. Stiamo parlando della FIAT 238, vale a dire un furgone di medie dimensioni che fu prodotto dalla casa di Torino dal 1967 al 1983, ma che, nonostante è ormai fuori produzione da 40 anni, ha avuto una carriera lunga e piena di successo.

Oggi vi parleremo di un modello molto particolare, che è stato acquistato da Catawiki, e che ora è in vendita. Come specificato sul sito web di questo gruppo, questo furgone è stato comprato nei primi anni Ottanta, per poi restare in garage per ben quarant’anni, un periodo di tempo lunghissimo, ed è per questo che è praticamente nuovo in termini di chilometri percorsi.

Il furgone è stato immatricolato nel lontano 1982, e pensate che in 41 anni ha percorso solamente 107 km, l’equivalente di 3 chilometri all’anno, un dato davvero incredibile. La base d’asta parte comunque da soli 6 mila euro, il che è abbastanza comprensibile perché, ad ogni modo, si tratta di un modello molto vecchio, ed il chilometraggio basso non basterebbe per spiegare una spesa più elevata da parte di chi è interessato all’acquisto.

Il modello di casa Fiat ha un motore da 1400 cc di cilindrata, con la potenza massima di 52 cavalli, ed è di colore beige. Il motore in questione è alimentato a benzina, anche se in passato fu realizzata anche la versione a GPL. Il cambio, com’è logico che sia, è manuale, e chiunque volesse visionarlo di persona, deve rercarsi a Milano, mentre in passato era stata custodita in quel di Salerno, in Campania.

Se siete interessati, dove contattare al più presto Catawiki, visto che ci sono già diverse offerte per questa tipologia di veicolo. Infatti, la gente non resiste al fascino del vintage, e c’è da dire che un mezzo con così pochi chilometri all’attivo ed il fatto di essere molto spazioso può risultare molto utile.