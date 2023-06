Sainz è raggiante dopo il secondo posto: ecco cosa ha fatto la differenza

Carlos Sainz si è preso un bel secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, alle spalle di Verstappen. Ecco le sue parole.

Grande spettacolo nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, anche se il poleman è praticamente sempre lo stesso. A dettare legge c’è ancora la Red Bull di Max Verstappen, che girando in 1’12”272 con gomma Soft ha fatto il vuoto sulla concorrenza, rifilando oltre quattro decimi ad un sorprendente Carlos Sainz con la Ferrari.

Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1’12”734, tenendo dietro la McLaren di Lando Norris per appena 58 millesimi. Lo spagnolo non era mai partito dalla prima fila nella sua gara di casa, dove ha sempre deluso, ma questa volta si è preso alla grande il ruolo di capitano nel box del Cavallino.

Charles Leclerc ha infatti avuto problemi nella prima sessione di qualifica, chiudendo addirittura con la 19esima posizione. Il monegasco, nel corso delle interviste, ha raccontato di aver avuto una strana sensazione alla parte posteriore destra, che gli ha causato grandi difficoltà nelle curve a sinistra, rendendogli impossibile la guida.

Sainz non sembrava assolutamente in grado di contendere la prima fila ai rivali, ma ha poi tirato fuori un super giro, nell’unico tentativo del Q3 con gomma Soft nuova. La SF-23 EVO verrà ora messa alla prova sul passo gara, vale a dire la configurazione in cui si è sempre faticato in questo inizio di stagione.

Sainz, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Tutti si aspettavano un Fernando Alonso protagonista in questo week-end viste le grandi prestazioni messe in mostra sino ad ora da lui e dall’Aston Martin, ma lo spagnolo protagonista è stato in realtà Carlos Sainz al volante di una discreta Ferrari, che ora andrà rivalutata in gara.

Sainz è apparso molto sicuro di sé nelle interviste rilasciate non appena sceso dalla sua monoposto, anche se è consapevole del fatto che il podio sarà il massimo risultato raggiungibile. Max Verstappen è di un’altra categoria, e si dovrà far attenzione anche al ritmo gara di quelli che proveranno a rimontare.

Ecco le parole di Carlitos: “Avevo bisogno di questo risultato, eravamo tutti molto vicini oggi in condizioni complicate. Anche passare il Q1 ed il Q2 senza problemi non è stato affatto facile, in Q3 ho potuto fare solo un giro con un nuovo set di gomme Soft, ma siamo comunque riusciti a fare un grande lavoro ed ora possiamo davvero pensare di poter salire sul podio. Non c’era una posizione migliore a cui potevamo puntare“.

“Quanto è stato buono il mio giro? Sono stato molto bravo oggi dal mio punto di vista, penso di aver guidato molto bene. C’è sempre un decimo che puoi guadagnare se metti tutto insieme, ma io ho dato davvero tutto spingendo al massimo. Siamo molto vicini alle McLaren, alle Alpine, alle Mercedes ed alle Aston Martin. Sono molto contento del mio giro. Cosa posso promette ai tifosi? Ringrazio tutti per la loro presenza, l’apporto del pubblico mi ha dato molto, ora voglio regalare a tutti un bel podio.