Verstappen “umilia” la Ferrari anche nel post gara: le sue parole sono una sentenza

Imbarazzante il dominio di Max Verstappen nel GP di Spagna, in cui ha allungato ancora in classifica. Ecco le sue parole.

Una passeggiata di salute, un dominio senza alcuna possibilità di replica da parte degli avversari. Questo è stato il Gran Premio di Spagna per Max Verstappen, che si è imposto per la terza volta in carriera in quel di Barcellona. Il campione del mondo si è tenuto dietro Carlos Sainz al via con una grande staccata, per poi iniziare a veder sparire i suoi rivali negli specchietti.

La gara lo ha visto condurre dal primo all’ultimo giro, prendendosi il giro veloce a pochi passaggi dalla fine, rifilando due secondi a tutti coloro che lo seguivano. Questo significa che, non avendo mai ceduto il primo posto, il figlio di Jos ha conquistato il Grand Chelem, ovvero il simbolo perfetto di un dominio assoluto.

Verstappen ha così allungato ancor di più nel mondiale, portando a 53 i punti di vantaggio sul povero Sergio Perez, che almeno ha rimontato sino al quarto posto dopo essere partito undicesimo. La Red Bull, con l’olandese, fa uno sport del tutto diverso, mentre con Checo è diventata, almeno nelle ultime due gare, una vettura normale.

L’unica speranza per il destino della F1 sembra ormai essere la sola Mercedes, che con la versione B della freccia nera ha guadagnato una buona competitività, divenendo senza alcun dubbio la seconda forza in campo. Lewis Hamilton ha chiuso secondo davanti a George Russell, prendendosi comunque venti secondi dal vincitore, che è sempre stato in controllo totale.

L’Aston Martin è sparita proprio a casa di Fernando Alonso, che è giunto settimo, battuto per la prima volta dal compagno di squadra Lance Stroll. Non esiste, invece, la Ferrari, che con Sainz è giunta quinta prendendosi i soli 45 secondi dal campione del mondo, con una vettura che continua a distruggere le gomme nonostante gli sviluppi.

Verstappen, ecco il suo commento sul dominio in Spagna

Il Gran Premio di Spagna è stata una delle gare più noiose della storia recente della F1, e la “colpa” è tutta di un fenomenale Max Verstappen, che continua a fare esattamente tutto ciò che vuole. Il campione del mondo sfrutta la sua Red Bull in maniera celestiale, portandola al limite al meglio, mentre il compagno di squadra sbaglia quando lo fa. La RB19 #1 è ormai protagonista di un diverso campionato, e la gara è tra chi arriva per primo al secondo posto.

Super Max è del tutto inarrivabile, ed ha conquistato a Barcellona il terzo Grand Chelem della sua carriera. Appena sceso dal suo siluro, il campione del mondo ha detto: “Se è il momento migliore per me? Credo sia un grande piacere guidare una macchina come questa, lo abbiamo dimostrato anche oggi. Ci sono state varie strategie con le gomme, e la nostra è stata quella giusta“.

Verstappen ha aggiunto: “La battaglia con Sainz in Curva 1? Avevo la gomma più dura e potevo fare fatica in partenza, ma per fortuna non è successo nulla. Contento di aver staccato Perez? Ovviamente lo sono, vogliamo andare sempre così, ci servono dei fine settimana di questo tipo e vogliamo continuare così“.