F1, Verstappen spaventa gli avversari: arriva una promessa da brividi

Il bicampione del mondo olandese, Max Verstappen, ha ottenuto la sua quarta pole stagionale. Il suo obiettivo è chiaro.

Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere, il figlio d’arte di Jos aveva un solo obiettivo nella testa. In questa annata Max ha iniziato con il piede giusto anche in qualifica. In carriera ha conquistato 23 partenze al palo, tre delle quali in questo inizio di campionato. In classifica il fenomeno di Hasselt ha messo a referto 144 punti, ben 39 in più rispetto al teammate.

A Barcellona è emersa in modo lampante la differenza tra la RB19 e le altre auto ad effetto suolo. La vettura austriaca è perfetta in ogni settore della pista, mettendo in risalto l’agilità nelle curve lente, la trazione in uscita delle curve veloci e sul dritto, grazie al DRS, la wing car è imprendibile. Su questo tracciato e su queste condizioni Max Verstappen non sembra poter avere rivali.

L’olandese potrebbe anche vincere tutte le gare della stagione. E’ arrivato in Spagna 39 successi dopo il primo trionfo in carriera. In quel caso fu un crash tra Rosberg ed Hamilton a spalancargli le porte alla prima gioia in carriera in F1. In qualifica la Red Bull Racing è partita con l’obiettivo di monopolizzare la prima fila. La pioggia, in qualche modo, ha sbaragliato le carte nel Q1.

In qualche modo, la pioggia ha aiutato gli altri team, sebbene la Ferrari sia rimasta ai box per vedere, nelle prime fasi, cosa sarebbe successo in pista. Diverse vetture hanno scelto di temporeggiare perché ci sono stati diversi fuori pista. Max, in Q1, ha cominciato con un bel tempo al millesimo con quello fatto registrare nell’ultima sessione di prove libere.

La soddisfazione di Max Verstappen

L’olandese è diventato un metronomo. E’ diventato, assolutamente, infallibile sul piano della concentrazione. Max non sente la pressione e tutto ciò ha una ricaduta sulle motivazioni dei competitor. Tutti i piloti hanno fatto molta fatica a trovare il feeling giusto nelle prime fasi della qualifica, ma non il bicampione della Red Bull Racing.

I driver in Q1 hanno fatto fatica a mettere in temperatura le gomme, Max Verstappen ha trovato il modo di essere, comunque, costante. La RB19 si comporta in modo lineare, in qualsiasi condizione, mentre la Ferrari non riesce a stare in pista. Il monegasco, infatti, non è riuscito a superare il taglio del Q1, non riuscendo ad entrare nei primi 15. Per Verstappen il gioco si sta facendo più facile del previsto, considerate anche le performance di basso livello dei principali avversari.

Max Verstappen è riuscito a stappare l’ennesima pole position della stagione. “L’auto andava molto bene. All’inizio le qualifiche sono state un po’ complicate per via del meteo, a mano a mano la pista ha cominciato ad asciugarsi e nel Q3 la macchina andava sui binari giusti, è stato davvero un piacere guidarla oggi. Adoro venire a Barcellona in generale, ho tanti bei ricordi legati a questo posto, ho ottenuto la mia prima vittoria. Adoro la pista, i tifosi, l’atmosfera, spero di aggiungere un altro bel ricordo domani dopo il Gran Premio“.