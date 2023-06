Adrian Newey può approdare in Ferrari? Ora è lui a parlare: i tifosi sognano

Il geniale progettista della Ferrari, Adrian Newey, ha raccontato in una intervista che l’idea Ferrari è tutt’altro che una fake news.

Adrian Newey è tra gli uomini più importanti della storia della Formula 1. In carriera ha lavorato per tanti team e, raramente, ha fallito. Ha vinto ben 10 riconoscimenti costruttori nelle squadre in cui ha prestato i suoi servizi, oltre a 11 titoli piloti. È da oltre 30 anni il numero 1 indiscusso del circus, avendo conquistato il primo successo ai tempo della Williams con la FW12 nel 1992.

In quell’annata magica fu Nigel Mansell a salire sul tetto del mondo. Nell’anno successo fu Alain Prost, affiancato da Damon Hill, a festeggiare la doppietta piloti-costruttori. Il Professore francese vinse il suo ultimo riconoscimento iridato. Il 1994 sarebbe dovuto essere l’anno di Ayrton Senna, ma sappiamo tutti come andò a finire, con la Williams che festeggiò solo il mondiale costruttori. In quell’annata e in quella successiva il mattatore fu Michael Schumacher sulla Benetton.

Nel 1996 arrivò l’ultima perla di Newey con il lancio della FW18 che diede la chance al figlio del leggendario di Graham Hill di vincere il suo primo ed unico mondiale. Una volta passato in McLaren, Newey non dovette attendere molto per celebrare Mika Hakkinen nel 1998 e nel 1999. Il riconoscimento costruttori arrivò solo nel 1998, mentre nella stagione successiva fu la Ferrari con Schumacher, Irvine e Salo, in sostituzione di Michael, a portare a casa il trofeo per i team.

Dopo più bassi che alti a Woking, nel 2006 Adrian Newey prese una scelta che per molti sarebbe stata considerata folle. Il tecnico inglese, infatti, decise di puntare tutto su un team nuovo che avrebbe anche potuto rappresentare un clamoroso passo indietro nella sua carriera. Sebastian Vettel sta ancora ringraziando l’ingegnere per le incredibili vetture guidate dal 2010 al 2013.

Newey e l’offerta della Ferrari

Oggi il progettista si sta godendo l’era wing car con il fenomenale Max Verstappen all’interno dell’abitacolo della RB19. Dopo essersi laureato campione del mondo nel 2021, SuperMax ha dominato nel 2022 ed è il favorito assoluto per la conquista del mondiale nel 2023. La Red Bull Racing, al 99%, rifarà la doppietta costruttori-piloti, trovando il modo di far celebrare a Newey gli ennesimi mondiali.

Perché un fenomeno del genere non si è mai lanciato in una avventura a Maranello? E’ una domanda che si pongono molti appassionati. E, dopo anni di rumor, è emerso in una chiacchierata di Ivan Capelli a Sky Sport che le discussioni con Ferrari ci sono state. Una vera e proprio bomba per tutti i tifosi della Rossa che hanno agognato un masterpiece di Newey.

“Abbiamo avuto delle discussioni – ha confermato l’ing. inglese – ho avuto contatti con loro e ammetto di essere stato molto tentato di andare in Ferrari. Ovviamente è un marchio leggendario di cui non si può ignorare il fascino”. I primi contatti sono avvenuti nel 1993 e, in seguito, nel 1997, prima del mio passaggio dalla Williams alla McLaren. Per la famiglia ha rinunciato in passato. Newey ha confessato che sarebbe complesso un trasferimento in Italia a 64 annu. “Se solo fossi stato 20 anni più giovane…”, ha ammesso il papà delle monoposto RB.