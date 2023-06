Che macchina ha Gigi D’Alessio? Si tratta di un bolide davvero imponente

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più amati, ed oggi vi sveleremo quella che è l’auto con la quale va in giro. Tutti i dettagli.

In Italia c’è sempre stata una grande cultura musicale, con tantissimi talenti che sono stati lanciati nel nostro paese e che sono diventate eccellenze mondiali. Uno dei maestri della canzone napoletana è sicuramente Gigi D’Alessio, nato proprio nel capoluogo campano nel lontano 24 febbraio del 1967.

Nella sua carriera, Gigi D’Alessio ha venduto un numero impressionante di dischi, pari a circa 29 milioni, tanto per far capire quanto possa essere apprezzato il suo stile. Oltre ad essere un cantante, di genere pop, canzone napoletana e musica d’autore, è anche un produttore discografico, un attore ed un eccellente pianista, ma anche un buon conduttore. Insomma, parliamo di un tuttologo dello spettacolo.

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo “Non dirgli mai”, “Napule”, “Un nuovo bacio”, “Mon amour”, “Assaje”, ma anche tante altre, che hanno scritto intere pagine di storia della nostra musica. D’Alessio è famoso anche per il tira e molla amoroso con la cantante Anna Tatangelo, che ha riempito pagine di gossip per anni.

Come ogni personaggio dello spettacolo che si rispetti, anche il cantante partenopeo può contare su un discreto patrimonio, anche se non ci sono dati ufficiali su di esso. A questo punto, vi parleremo della sua auto, quella che con cui va in giro al giorno d’oggi. Siamo sicuri che vi piacerà parecchio.

Gigi D’Alessio, ecco la vettura con cui va in giro

La vettura che recentemente Gigi D’Alessio ha deciso di acquistare è la splendida Range Rover Evoque, che è un tipo di veicolo Sport Utility Vehicle, che entrò in produzione nel lontano 2011. Si tratta del modello più compatto della linea di Suv di questo costruttore, ma ha ottenuto davvero un grande successo per le sue splendide linee ed il design, aggressivo ma elegante allo stesso tempo.

Del modello di cui stiamo parlando, ne sono state realizzate due generazioni. La prima, che ha debuttato nel 2011, è rimasta in produzione sino al 2018, per poi cedere il passo alla seconda. Nel 2011, la Evoque era acquistabile con due tipi di motorizzazioni. Un 2.0 litri benzina Ford EcoBoost, con turbo ed iniezione diretta da 200 e 240 cavalli, ma anche un Diesel 2.2 common rail, sempre di derivazione della casa dell’Ovale Blu.

La Range Rover Evoque ha un prezzo che parte da 49.850 euro, non una cifra eccessiva, anche se visti i tempi odierni, non è di certo adatto a tutti. Gigi D’Alessio ha acquistato la Evoque di seconda generazione, quella che ha portato diverse migliorie in termini aerodinamici e di telaio.

L’auto ha anche guadagnato qualcosa in termini di peso, con migliorie che riguardano il comfort in abitacolo e tante altre particolari. Il cantante, dunque, ha fatto una grande scelta, ma siamo certi che all’interno del suo garage ci saranno tante altre auto di gran livello. Vi aggiorneremo nel caso in cui Gigi venga visto in giro con qualche altro modello.