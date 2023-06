Fernando Alonso saluta per sempre la Ferrari: arriva la dolorosa scelta

Fernando Alonso ha deciso di mettere in vendita una delle Ferrari più belle della storia, ed ecco le cifre in ballo.

Dopo tanti anni difficili, Fernando Alonso è riuscito a ritornare tra i grandi protagonisti della F1, e lo ha fatto dopo una scelta finalmente azzeccata, ovvero quella di trasferirsi all’Aston Martin. L’annuncio del suo passaggio alla squadra di Lawrence Stroll è avvenuta nell’estate della passata stagione, optando per l’addio alla deludente Alpine.

Inizialmente, pareva essere una mossa suicida, visto che il marchio britannico è stato in grossa difficoltà nell’ultimo biennio, ma con l’ingaggio di tecnici di valore come Dan Fellows, di provenienza Red Bull, la musica è del tutto cambiata. Già dai test del Bahrain si era visto che la AMR-23 motorizzata Mercedes era un netto passo in avanti rispetto alla scorsa annata, ed il tutto è stato confermato nelle prime gare.

Alonso ha chiuso terzo sia in Bahrain che in Arabia Saudita che in Australia, giungendo poi quarto a Baku, ancora terzo a Miami ed addirittura secondo a Monte-Carlo, portandosi a -12 in classifica mondiale da Sergio Perez, che guida uno dei due siluri progettati da Adrian Newey, del tutto imprendibili per chiunque. Nando è un personaggio eccezionale, ed ora è arrivata una notizia molto curiosa su di lui.

Alonso, messa all’asta la sua Ferrari Enzo

Tra Fernando Alonso e la Ferrari c’è stato un legame molto forte, visto che lo spagnolo è stato legato al Cavallino per ben 5 stagioni, tra il 2010 ed il 2014. Per ben tre volte su cinque, il nativo di Oviedo è giunto secondo nel mondiale, giocandosi il titolo contro la Red Bull di Sebastian Vettel all’ultima gara sia nel 2010 che nel 2012, perdendo, rispettivamente, per 4 e 3 punti.

Si trattò di due beffe clamorose, che assieme al crollo di competitività del 2014 lo portarono a cambiare aria, sposando un altro progetto fallimentare, quello della McLaren-Honda. In queste ultime ore, si è tornato a parlare del binomio composto da Nando e dal Cavallino, visto che l’attuale pilota dell’Aston Martin ha scelto di mettere all’asta la sua fantastica Enzo.

Si tratta di una vettura che rientra tra le Ferrari Classiche, con la scocca che è la numero 1, e che ha percorso appena 4.800 km, risultando praticamente nuova. Questo modello vale, al giorno d’oggi, svariati milioni di euro, ed il fatto che sia appartenuta ad uno come Alonso non farà altro che aumentarne il valore.

La Enzo è una Hypercar che segue il processo della F40 e della F50, ovvero un modello realizzato in edizione limitata, con prestazioni assolutamente folli, spinta da un motore V12 ed in grado di toccare i 350 km/h, con un’accelerazione che la porta a toccare i 100 km/h partendo da ferma in appena 3,65 secondi.

All’epoca, anche Michael Schumacher, impegnato nella conquista di svariati titoli mondiali, contribuì allo sviluppo di questo gioiello con il suo talento tecnico, ed il risultato è eccezionale. Se siete interessati, potrete partecipare a quest’asta, sulla quale verranno diramati maggiori dettagli nei prossimi giorni. L’occasione è di quelle clamorose.