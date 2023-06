MotoGP, c’è la bomba di Jorge Lorenzo: ecco dove andrà Marc Marquez

La MotoGP segue da vicino le varie fasi di mercato, ed ora c’è una frase di Jorge Lorenzo che scuote il paddock. Le sue parole.

La MotoGP è un mondo in cui le cose cambiano sempre alla velocità della luce, ma il mercato è sempre un argomento molto caldo. Per il momento, non sono state annunciate grandi novità per ciò che riguarda il 2024, ma è chiaro che i mesi estivi sono sempre quelli in cui si concludono i grandi affari, anche se i top team, per buona parte, sono già al completo.

La Ducati, tanto per fare un esempio, continuerà a puntare sul campione del mondo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, nella speranza che il talento riminese recuperi una buona condizione fisica dopo il terribile infortunio di Portimao. Per quello che riguarda la Yamaha, Fabio Quartararo avrà ancora un contratto, mentre non è chiara la posizione di Franco Morbidelli, il quale dovrà dimostrare di valere quella sella.

Parlando degli altri big, Marc Marquez è sempre il personaggio più chiacchierato, ed anche la superstar della MotoGP andrà in scadenza di contratto con la Honda al termine del 2024. L’accordo che lo lega al team di Alberto Puig gli frutta un guadagno di base di ben 12 milioni di euro a stagione, ma è chiaro che, se i risultati non arriveranno, sarà costretto a cambiare aria una volta scaduto il contratto.

MotoGP, Lorenzo sgancia la bomba sul futuro di Marquez

Uno degli ex piloti di MotoGP più apprezzati è senza dubbio Jorge Lorenzo, che in questi ultimi giorni, dopo mesi di silenzio, ha parlato di vari argomenti, lanciando anche tematiche interessanti. Senza dubbio, la vera e propria bomba l’ha sganciata in queste ore, e tutti sono rimasti senza parole.

Parlando a “MotoGP Carpool“, l’attuale pilota della Porsche Super Cup ha fatto una previsione su quello che sarà il futuro di Marc Marquez, che non si trova più a proprio agio come una volta sulla Honda. La sensazione è che qualcosa di molto grosso stia per accadere, anche se il nativo di Cervera ha sempre ribadito di voler continuare con la squadra giapponese.

Ecco il commento di Lorenzo che si è vestito da veggente: “Credo che dopo la fine del contratto con la Honda, Marc Marquez si trasferirà del tutto alla Ducati. Non ci sarà un’offerta economica in grado di soddisfarlo al meglio, ma accetterà comunque. Non credo proprio che si recherà in una squadra satellite o in un’altra ufficiale che non si chiami Ducati. Lui avrà 32 anni, non sarà più giovanissimo, ma sarà sempre Marc Marquez, un pilota velocissimo da sempre“.

Lorenzo ha messo lì la sua previsione, ma da casa Ducati, nel corso di questi mesi, hanno più volte detto di voler puntare sui giovani, come ha affermato Paolo Ciabatti, e che il tempo per firmare Marquez è ormai passato. Tuttavia, in questo sport, soprattutto quando si parla di campioni di questo tipo, non è mai detta l’ultima parola.