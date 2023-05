Quanto costa la macchina di Charles Leclerc: cifra da capogiro

Il pilota della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, ha una predilezione anche per i modelli stradali del Cavallino. Nel suo parco auto figurano supercar clamorose.

Charles Leclerc è diventato un simbolo della casa modenese. Nonostante non abbia mai vinto il mondiale, il monegasco può vantare un seguito che solo i più grandi campioni della Rossa hanno avuto in passato. I tifosi ammirano il suo stile genuino e sempre positivo. Il suo palmares in Ferrari non è così ricco, avendo vinto appena 5 GP in 5 anni.

Charles, dopo aver esordito alla grande nell’abitacolo della C37, collezionando 39 punti e la tredicesima piazza nella graduatoria mondiale del 2018, è stato premiato dalla Scuderia con il volante della SF90. Nel 2019 fece faville, dimostrando di essere un enfant prodige. Lottò contro i navigati piloti della Mercedes e con il coetaneo della Red Bull Racing, Max Verstappen, non sentendo alcuna pressione. Piegò la resistenza del suo compagno 4 volte campione del mondo, mettendo in mostra una tenacia da numero 1.

Straordinario sul giro secco, riuscì a convertire le partenze al palo solo nelle tappe in Belgio e Italia. La vittoria di Monza nel 2019 davanti al pubblico di casa, all’esordio al volante della Rossa, è entrata di diritto nel cuore dei fan. Il legame che si è venuto a creare con la squadra lo ha sempre proiettato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, anche quando i risultati non sono arrivati per due anni e mezzo. Il numero 16 ha dovuto attendere a lungo prima di rimettere i piedi sul primo gradino del podio.

Il trionfo nel 2022 in Bahrain appariva essere la fine di una agonia. La Rossa sembrava essere tornata ai vertici, soprattutto dopo il grand chelem clamoroso in Australia, ma l’illusione è durata poco. Nell’anno della svolta CL16 ha messo a referto appena 3 vittorie, non riuscendo a lottare per la corona iridata ma conseguendo almeno il secondo posto in graduatoria. Nel 2023, invece, non ha iniziato nel migliore dei modi, salendo solo una volta sul podio sul tracciato cittadino di Baku.

Ferrari, la prediletta di Charles Leclerc

Nonostante le cose non stiano andando alla grande, Charles ha giurato amore alla casa modenese. Il suo sogno sarebbe quello di vincere con la Ferrari. Da fiero rappresentante del suo brand, Charles guida delle potenti vetture del Cavallino nella vita di tutti i giorni. Nella sua Monaco è stato intercettato a bordo di bolidi straordinari.

Nel video in basso del canale YouTube TFJJ potete apprezzare la sua 488 Pista Spider, personalizzata con la colorazione con strisce bianche e rosse sul cofano, come bandiera del Principato di Monaco su un nero opaco. Si tratta di una vettura molto costosa, che parte da 326.000 euro, ma con tutte le personalizzazioni pensate per il campione vale una fortuna. Il motore V8 di 790 cavalli richiede tutta la maestria del campione. La sua 488 Pista Spider è riconoscibile anche per il numero 16 sulla carrozzeria.

Charles possiede anche altre vetture della casa modenese. Il suo parco auto si arricchisce di una Ferrari Roma, oltre ad un gioiello molto speciale che il pilota conserva nel museo del Principato. La monoposto SF90, con cui ha debuttato nel 2019, è il pezzo forte della collezione del Principe Alberto di Monaco.