Leclerc apre all’arrivo di Hamilton? Le sue parole fanno sognare i tifosi

Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del GP di Monaco, ed ha parlato delle voci tra Hamilton e la Ferrari.

In questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio di Monaco, sesta tappa del mondiale di F1 targato 2023. Si tratta di una delle poche occasioni per la Ferrari di giocarsi la vittoria di una gara, nella speranza che Charles Leclerc possa piazzare il solito miracolo in qualifica e poi lottare ad armi pari con gli inseguitori alla domenica.

Il monegasco ha un record negativo da queste parti, considerando che negli ultimi due anni ha conquistato la pole position, senza però mai riuscire a vincere, né tantomeno a salire sul podio. Insomma, la sfortuna ci vede benissimo quando si parla di questo ragazzo, che comunque ha tutte le carte in regola per puntare ad un buon risultato.

La Ferrari non ha portato grosse novità tecniche per questo fine settimana, ma solo adattamenti alla conformazione del tracciato. Lo stesso hanno fatto Red Bull ed Aston Martin, mentre la Mercedes porterà all’esordio la versione B della F1 W14, e sarà interessante valutare i risultati.

Il team di Brackley è indirettamente stato il protagonista di questa settimana, visto che Lewis Hamilton è stato accostato alla Ferrari dall’indiscrezione del “Daily Mail“. Secondo il tabloid britannico, infatti, John Elkann si starebbe occupando della trattativa, posando sul piatto un’offerta da 40 milioni di sterline per il 2024.

Leclerc, ecco le sue parole in conferenza stampa

Dopo una settimana di voci così clamorose, non potevano mancare Charles Leclerc e Lewis Hamilton in conferenza stampa, ovvero coloro che, dando retta ai rumor, dovrebbero diventare compagni di squadra a partire dalla prossima stagione. Il sette volte campione del mondo ha subito bollato come fake news la notizia di questi giorni, redatta da persone che, a suo parere, “si stavano annoiando“.

Il monegasco, prima di analizzare quella che è la situazione di mercato, ha fatto una piccola introduzione sul fine settimana di Monaco, ricordando che le Red Bull sono le grandi favorite, ma facendo intendere che questa è una pista dove si potrà almeno provare a dargli la caccia: “Qui a Monte-Carlo sono molto curioso di vedere come andranno le cose, anche se sappiamo che la Red Bull è sempre la macchina più forte“.

In seguito, Leclerc ha lodato le capacità di guida di Hamilton e ciò che ha vinto in carriera: “Io cerco sempre un compagno di squadra che sia competitivo, ci piace essere in bagarre con i più veloci, ma questo non vuole dire che colui che ho al fianco adesso non sia veloce. Non sono io che mi occupo di scegliere i piloti, Lewis è davvero incredibile e credo che tutti sarebbero felici di averlo come compagno di box. Si può imparare davvero tanto da uno come lui“.

Il monegasco ha poi però affermato di trovarsi molto bene nella situazione attuale, ovvero con Carlos Sainz come suo compagno di squadra. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che questa notizia sia già stata messa da parte: “Sono molto felice di come stiamo oggi e di avere al fianco Carlos Sainz“.