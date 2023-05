Sapete dove si trova Trevignano? Ecco cosa c’è da sapere sul paese sulla bocca di tutti

Trevignano Romano è salito alla ribalta per via della storia della veggente che fa impazzire il web. Ecco dove si trova.

Un piccolo paese del Lazio è salito alla ribalta delle cronache nazionali per via di Gisella Cardia, una sorta di veggente che abita in quel di Trevignano Romano. In pratica, la donna dice di aver moltiplicato gli gnocchi, una tipica pasta del Centro Italia, ed ora afferma anche di vedere Gesù.

Si tratta di una storia davvero incredibile, che ha acceso i riflettori su questo piccolo paesino, di cui ora vi andremo a dare qualche dettaglio in più. Si tratta di un comune di 5.754 abitanti situato in provincia di Roma, fra la costa settentrionale del Lago di Bracciano e le pendici del Monte di Rocca Romana.

Il paesino è posizionato sulle alture dei Sabatini, ed è ricco di monumenti e luoghi di interesse. Tra quelli più belli che vi consigliamo di andare a visitare, non può mancare un salto alla Chiesa di Santa Maria Assunta, e da lì si può apprezzare un panorama da togliere il fiato. Nata nel 1500, la chiesa è in stile gotico ed è stata anche ristrutturata alla fine del diciottesimo secolo.

Anche la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria è molto ben realizzata, così come quella di San Bernardino da Siena. L’architettura è molto caratteristica, ed anche la Rocca ed il Castello di Trevignano Romano meritano senza alcun dubbio una visita per essere apprezzati al meglio.

Non mancano gli istituti culturali, come la Biblioteca Comunale, il Centro Culturale Giuliano Nencini “La Fontana”, ed anche l’Archivio Storico, all’interno del quale sono custoditi tantissimi documenti sul passato di questo piccolo borgo. In questo paesino c’è sempre molto turismo, ed è molto interessante far notare come i flussi siano in netto aumento ultimamente.

Ad alcuni è venuto il dubbio che la storia della veggente sia in realtà una trovata per porre al centro dell’attenzione mediatica il paesino e dare un’ulteriore spinta ai flussi turistici, ed è chiaro che su questo fronte le polemiche siano molto accese. A questo punto, diamo un’occhiata a come raggiungere il paese.

Trevignano Romano, ecco come raggiungerla

Trevignano Romano, come detto in precedenza, è situato sulla costa orientale del Lago di Bracciano, zona in cui sono presenti anche alcune spiagge per potersi rinfrescare nelle giornate estive. Al contrario di quanto si possa pensare, non è così vicino a Roma, dalla quale dista circa un’ora.

La distanza è di 50,7 km, anche se è logico che questo dato è preso partendo dal centro della Capitale, e si può raggiungere Trevignano Romano passando per il Grande Raccordo Anulare per poi prendere la SS2 bis ed SR2 in direzione Trevignano/Mazzano, passando anche per il centro di Nepi.

In seguito, c’è circa una mezz’ora di statale da affrontare, ma il piccolo paese è molto ben collegato, anche se durante i fine settimana ci può essere molto traffico a causa dei tanti turisti che la raggiungono. Non mancano anche i collegamenti con autobus e treni, anche se con quest’ultimi si allungano molto i tempi.