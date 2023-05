Sainz non fa drammi dopo l’errore: la Ferrari può sognare a Monaco

Carlos Sainz è andato a sbattere nelle seconde libere di Monaco, ma è andato forte per tutta la giornata. Ecco il suo commento.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Monaco è stato molto positivo per la Ferrari, dal momento che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso la prima giornata di lavoro mettendo il fiato sul collo a Max Verstappen. Il campione del mondo, montando la gomma Soft, ha girato in 1’12”462, staccando di soli 65 millesimi l’idolo locale.

Molto bene è andato anche il figlio del due volte campione del mondo rally, che ha fermato il cronometro sull’1’12”569, a poco più di un decimo dal battistrada. In mattinata, lo spagnolo era stato il più veloce di tutti, a conferma di un buon feeling con questa pista. Il venerdì di Carlitos è stato comunque rovinato da un incidente, avvenuto a soli 17 minuti dalla bandiera a scacchi del turno pomeridiano.

Si è trattato del classico errore che avviene alla Curva 16, ovvero alla seconda delle Piscine, dove due anni fa Leclerc andò a sbattere in qualifica per poi non prendere parte alla gara. Sainz ha stretto troppo con l’anteriore destra, distruggendo la gomma e la sospensione, finendo poi contro il guard-rail poche centinaia di metri più avanti.

Carlitos è sceso senza alcun problema dalla vettura, ma è chiaro che per i suoi meccanici c’è stato un extra-lavoro da svolgere per rimettere a punto la sua SF-23. Il venerdì resta comunque molto positivo per la Scuderia modenese, anche se i piloti, ancora una volta, non hanno svolto un lavoro super perfetto come sarebbe servito.

Sainz, ecco le sue parole alla fine del venerdì di Monaco

Carlos Sainz ha ottenuto due bei secondi posti a Monaco nell’ultimo biennio, ed il 2023 è l’anno in cui sogna la vittoria. Ovviamente, un incidente su questa pista toglie fiducia, soprattutto dopo una giornata che era stata positiva ed in cui era stato quasi sempre davanti a Charles Leclerc.

Sainz è un pilota che in qualifica non è mai stato a livello di Charles, ma per fare bene a Monte-Carlo è necessario stare davanti al sabato. L’errore, forse, è stato favorito proprio dalla ricerca del limite, ma comunque i segnali positivi non sono mancati, come da lui stesso confermato nelle parole rilasciate ai media.

Ecco le sue parole: “Ho avuto un contatto molto leggero con la barriera alla Curva 16, si tratta di un tipico errore di calcolo che a Monte-Carlo avviene spesso. Mi dispiace visto che ho costretto i ragazzi nel box a lavorare più del solito, ma comunque ho tanta fiducia e sono stato molto veloce per tutto il giorno dal punto di vista dei tempi“.

Carlitos ha poi aggiunto, confermando la sua fiducia: “Possiamo ancora migliorare, devo provare alcune cose sul set-up, ma mi sento già molto in forma su questa pista. Se possiamo sfidare la Red Bull? Al momento, credo che siamo sulla strada giusta per provarci, sono davanti loro dopo questo primo giorno, ma siamo molto più vicini qui che su ogni altra pista. Mi auguro che riusciremo a dargli fastidio anche se non sarà affatto facile“.