Verstappen ha paura delle Ferrari: la Red Bull ha un problema a Monaco

Max Verstappen ha chiuso con il miglior tempo le libere a Monte-Carlo, ma Leclerc e Sainz sono ad un soffio. Ecco le sue parole.

Il week-end del Gran Premio di Monaco è l’occasione migliore per gli avversari della Red Bull e di Max Verstappen, i quali vogliono continuare a dominare la scena. Il campione del mondo è apparso in grossa difficoltà nella prima sessione di prove libere, lamentandosi diverse volte per radio con la propria squadra.

La RB19 sembrava molto nervosa, portandolo diverse volte a commettere errori, soprattutto nel momento in cui cercava il giro veloce. Come da lui stesso confermato, c’è stato un netto cambio di passo nella seconda sessione di prove libere, ed il cronometro è lì a confermarlo, considerando che il figlio di Jos è tornato davanti a tutti.

Verstappen ha girato in 1’12”462, ma il dominio della RB19 e di Super Max a cui siamo abituati non si è affatto visto. Incollati a lui ci sono infatti i due piloti della Ferrari, vale a dire Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tutti si attendevano una rossa competitiva sulle stradine del Principato, e c’è da dire che il primo giorno di lavoro ha confermato le aspettative.

L’idolo di casa ha girato in 1’12”527, pagando appena 65 millesimi dal battistrada, ed entrambi, come tutti gli altri, hanno girato con gomma Soft. Molto bene, almeno sul giro secco, anche Sainz, che si è fermato a 42 millesimi dal compagno di squadra, per poi andare a sbattere nella seconda fase della sessione.

Vicinissima anche l’Aston Martin con Fernando Alonso, a poco più di due decimi dalla RB19 di testa, mentre, per il duello mondiale, c’è da dire che è mancato Sergio Perez, solo settimo ed a mezzo secondo dal compagno-rivale. Al sabato, comunque, potrà succedere di tutto.

Verstappen, ecco perché le Ferrari fanno paura

Max Verstappen non può stare tranquillo come al solito, visto che la pista di Monte-Carlo non gli è mai andata a genio, e le differenze tra le varie monoposto vengono appiattite dalle caratteristiche della pista. Al termine della seconda sessione di prove libere, il campione del mondo ha parlato ai microfoni di “SKY Sport F1“, raccontando le sue sensazioni.

Ecco le sue parole: “Le prime prove libere sono state molto complesse, non ero affatto soddisfatto di come si stesse comportando la macchina sui cordoli e sui vari avvallamenti. La vettura è nettamente migliorata al pomeriggio e le seconde libere sono andate molto meglio, ma rispetto alla Ferrari siamo leggermente indietro in quanto a guidabilità. Perdiamo nelle curve e dove cambia la superficie dell’asfalto. Siamo molto vicini, ma su queste cose dobbiamo fare un passo in avanti, quando si è così incollati i dettagli fanno la differenza“.

Verstappen è comunque soddisfatto del miglioramento che c’è stato tra i due turni, ma teme molto la Ferrari: “Cercheremo di spingere, perché comunque sappiamo che c’è tanto margine di miglioramento. Non avevamo guidabilità al mattino, ed è chiaro che questo ci dà molti problemi nel momento in cui cerchiamo il giro buono. Le Ferrari e le Aston Martin sono molto forti, dovremo fare attenzione“.