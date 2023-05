Il dato che mette in ginocchio la MotoGP: ormai è un vero disastro

La MotoGP ha inaugurato in questa annata le Sprint Race. Complici gli infortuni maturati anche nelle gare brevi è emerso un dato spaventoso.

Il Motomondiale ha sempre messo a dura prova il fisico dei suoi atleti, tuttavia nel 2023 si stanno registrando un numero di infortuni ancora più allarmante. Il primo di una lunga lista di centauri che hanno riportato conseguenze è stato Pol Espargaró. Nel Gran Premio di Portogallo, il centauro del team GasGas, si è schiantato con la sua moto contro le barriere.

L’ex rider della Honda ha perso il controllo del mezzo, mandando nel panico l’intero Paddock. Si è subito temuto un infortunio gravissimo. Il più giovane dei fratello Espargaró è stato soccorso, tempestivamente e, per fortuna, non ha perso conoscenza, sebbene avesse subito una contusione polmonare e un trauma spinale. E’ stato operato, inoltre, alla mascella, riprendendo il suo iter di riabilitazione senza lesioni permanenti.

Il giorno dopo è toccato ad Enea Bastianini. Il centauro è stato centrato in pieno da Luca Marini nella storica prima Sprint Race dell’anno, accusando la frattura alla scapola destra. Enea sembrava poter disputare il weekend di Jerez de la Frontera, ma ha dovuto desistere. Entrambi i centauri sopracitati sono ancora fermi a zero in classifica, in attesa di rimettersi in sella.

Sempre nella gara di Portimao l’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha fatto un clamoroso errore in staccata, scaraventando violentemente al suolo l’idolo di casa Miguel Oliveira. Quest’ultimo avrebbe potuto riportare lesioni serissime, non potendo prevedere il colpo. In quel caso a riportare le maggiori conseguenze fu Marc Marquez, costretto ad operarsi alla mano destra per la rottura del primo metacarpo.

La punga lista degli infortunati in MotoGP

L’asso della Honda è stato costretto a saltare tre weekend, rientrando per la sfida in Francia. Miguel Oliveira, invece, ha accusato una piccola frattura nell’omero della spalla sinistra a Jerez, dopo un incidente con Fabio Quartararo. Quest’ultimo è stato coinvolto in numerosi crash ma non ha riportato conseguenze fisiche.

Non è andata così bene a Joan Mir della Honda che, al primo giro della Sprint di Termas de Rio Hondo, è stato trasportato in elicottero al vicino ospedale di Santiago del Estero per alcuni controlli dopo aver sbattuto la testa al suolo.

Gli ultimi due infortunati sono stati Pecco Bagnaia e Luca Marini. I ducatisti dovrebbero esserci al Mugello, ma hanno rimediato in Francia, rispettivamente, una frattura incompleta all’astragalo e una lesione al trapezio del polso destro. In sostanza il campione del mondo della Ducati ha avuto un problema alla caviglia destra nel crash con Vinales a Le Mans, mentre Luca ha rimediato un guaio alla mano destra, incappando in un incidente insieme ad Alex Marquez.

In altre occasioni è andata di lusso, come nel caso del crash in Spagna tra Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Augusto Fernandez e Alex Marquez. Il nuovo format con due gare a weekend non aiuta, ma i piloti dovrebbero darsi una calmata perché ci sono stati più infortuni che round nel 2023. In questo modo potrebbe vincere il mondiale non il pilota più veloce e costante, ma quello che rimarrà sano nel corso dell’intero arco del campionato.