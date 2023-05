Bagnaia, che batosta si deve operare: quante gare salterà il pilota Ducati?

Il crash con Maverick Vinales nella tappa in Francia ha lasciato il segno. Pecco Bagnaia ha riportato un problema alla caviglia.

Subito dopo l’impatto al suolo, a Le Mans, Pecco aveva accusato un dolore acuto alla caviglia destra. Era scattato in piedi per controbattere all’animata protesta di Vinales, pur consapevole di avere accusato un trauma. Dopo essere stato trasportato nel suo box, si era visto in difficoltà nel mettere il piede a terra.

In Italia ha continuato a soffrire di un dolore alla caviglia destra, dovendo sottoporsi ad alcuni controllo. Sembrava tutto superato, ma in realtà dagli esami è merso che si è procurata una frattura. “Ho deciso di sottopormi a degli esami dettagliati nel centro medico di Misano che hanno rivelato una frattura incompleta dell’astragalo”, ha annunciato in una storia IG.

Bagnaia, come stanno davvero le cose per il rider Ducati

“Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio del Mugello tra 3 settimane. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al mio GP di casa”, ha aggiunto il centauro torinese. Di sicuro senza le Sprint Race, Bagnaia sarebbe in gravi difficoltà.

Tre cadute nelle prime 5 gare del campionato mondiale 2023 rappresentano uno score drammatico per un campione del mondo. Difficilmente si è visto un numero 1 così incostante. Dopo aver conquistato in rimonta il titolo lo scorso anno tutti si aspettavano un salto di qualità in termini di performance.

Pecco, invece, continua a commettere errori, proprio come aveva fatto all’inizio dello scorso campionato. Ad un certo punto, nel 2022, ha cambiato passo, mettendo in fila risultati di spessore. Nessuno nella storia della casa di Borgo Panigale aveva conquistato ben 4 vittori di fila, nemmeno Casey Stoner dei tempi d’oro. Pecco, in alcuni Gran Premi, ha dimostrato di essere un talento cristallino, ma è ancora incline all’errore facile.

L’infortuno subito in Francia è figlio anche di uno start deludente. Dalla pole position avrebbe potuto gestire meglio le concitate prime battute del GP, mentre è stato risucchiato nel gruppo e, quest’anno, gli incidenti sono all’ordine della domenica. Nonostante tutto in classifica è ancora primo in classifica, con un punticino di vantaggio su Bezzecchi.

I due italiani, rispettivamente, a 94 e 93 punti precedono Brad Binder a 81, Jorge Martin a 80, Johann Zarco a 66, Luca Marini a 54, Jack Miller a 49, Fabio Quartararo a 49, Maverick Vinales a 49 e Alex Rins a 47. L’infortunio, a questo punto della stagione, non è una buona notizia, ma Pecco ha rassicurato i suoi fan, spiegando che lavorerà al massimo per arrivare preparato al suo GP di casa.

Al Mugello il centauro sarà uno dei favoriti, nonostante tutto. La Desmosedici è un mezzo straordinario e sui rettilinei del tracciato italiano sarà difficile da contenere per gli avversari. Yamaha e Honda sono sembrate in nette difficoltà, salvate solo da Fabio e Marc, mentre KTM e Aprilia avranno qualche carta in più da giocarsi. Il centauro ha voluto mandare un messaggio chiaro ai suoi fan per non creare ulteriori illazioni sul suo stato fisico.