F1, ennesima accusa dalla Red Bull: distrutti Hamilton e la Ferrari

La Red Bull fa sempre molto parlare di sé nel mondo della F1, e le ultime parole contro Lewis Hamilton e la Ferrari sono durissime.

C’è grande fermento all’interno del paddock della F1 in vista della tappa più glamour di tutta la stagione, vale a dire il Gran Premio di Monaco. Le squadre ed i piloti sono già presenti nel Principato, e tra poche ore scatteranno le prime sessioni di prove libere, che ormai, da poco tempo, si disputano al venerdì come negli altri circuiti e non più al giovedì.

La notizia della settimana è, senza ombra di dubbio, quella lanciata dal “Daily Mail“, che ha parlato, nella notte tra domenica e lunedì, di una maxi offerta fatta dalla Ferrari a Lewis Hamilton. Il tabloid britannico ha riportato come la Scuderia modenese abbia fatto una clamorosa offerta di ben 40 milioni di sterline per strappare il sette volte campione del mondo della F1 alla Mercedes e portarlo a Maranello, ma la cosa sembra davvero assurda.

Secondo quanto dichiarato, della trattativa se ne starebbe occupando il presidente in persona, vale a dire John Elkann, che sino ad oggi, in questi cinque anni o quasi da boss del Cavallino, non ha mai mostrato un grande interesse per il motorsport. Secondo il giornale d’oltremanica, per far spazio ad Hamilton non partirebbe Charles Leclerc, nella logica di uno scambio con il team di Brackley, ma Carlos Sainz, il che è ancor più sorprendente.

F1, Helmut Marko si scaglia contro Hamilton e la Ferrari

Quando in F1 arrivano notizie di questo tipo, è chiaro che le reazioni possono essere le più disparate. Tuttavia, dal nostro punto di vista non c’è nulla di vero, perché la Ferrari non guadagnerebbe nulla dall’arrivo di Lewis Hamilton, e lo stesso discorso è valido anche per il sette volte campione del mondo. Infatti, è molto difficile pensare che la Rossa possa giocarsi il titolo mondiale nel 2024, visto il grave ritardo dalla Red Bull.

Sia la Scuderia modenese che la Mercedes accusano un grave gap dalle RB19, che potrebbe aver posto le basi per un dominio duraturo nel tempo. Proprio dal team di Milton Keynes, in queste ultime ore, è arrivata una dura provocazione nei confronti del campione inglese e della stessa Ferrari.

A rilasciare delle dichiarazioni piuttosto pesanti ci ha pensato uno degli uomini meno amati del paddock della F1, vale a dire il super-consulente Helmut Marko, che è solito provocare gli avversari. L’ex pilota ha parlato ai microfoni di “F1-Insider“, ironizzando sulla Scuderia modenese e sul britannico.

Ecco le sue parole: “Allo stato attuale delle cose, ci sono due cose diverse che danno fastidio ad Hamilton. La prima in assoluto è che non è più il campione del mondo, ed è molto difficile che lo diventerà di nuovo. Inoltre, non gli va giù il fatto di non essere il più pagato dell’intera F1, ad oggi è Max Verstappen quello che guadagna più di tutti. Solamente se aiutato dalla Ferrari potrebbe migliorare da questo punto di vista“.