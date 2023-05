Auto, il conducente si ferma per un problema: in autostrada accade qualcosa di assurdo

Episodio agghiacciante in una autostrada a causa di un problema improvviso che ha coinvolto un automobilista. Le immagini sono da non credere.

I protagonisti di questa assurda vicenda hanno dimenticato tutte le basilari regole del Codice della Strada. Su un’autostrada i livelli di attenzione e di sicurezza dovrebbero essere elevati ai massimi standard, considerate le velocità e i conseguenti rischi. Purtroppo in più di una occasione vi abbiamo raccontato di pirati della strada e norme stracciate in ragione di una insensata ricerca del pericolo.

In questo caso non si tratta di un bisogno di velocità, ma di un problema che stava per trasformarsi in una immane tragedie per gli automobilisti che si sono trovati ad affrontare il tratto di autostrada. Ogni Paese ha le sue regole, ma alcune sono universali. In Germania, vi sono tratti, in cui è possibile andare a tavoletta ed è facile osservare delle supercar sfrecciare ad oltre 300 km/h, sfruttando strade più sgombre dal traffico e senza limiti di velocità.

In Italia, invece, il limite imposto è di 130 km/h e nonostante non si tratti di una velocità di punta impressionante occorre fare molta attenzione a causa del manto stradale e delle particolari condizioni del traffico. In Spagna il limite imposto è di 120 km/h ed è facile imbattersi in comportamenti sconsiderati degli automobilisti. Quando ci si mette alla guida occorrerebbe fare attenzione a tantissimi fattori, ma uno in particolare crea dei disagi che possono portare a dei veri e propri drammi.

Spesso vi sarete imbattuti, alle nostre latitudini, in automobilisti che si fermano in posizioni pericolose e in modo sconsiderato. Creano un grande pericolo per la fila di auto che sopraggiunge, specialmente se si tratta di autostrade. Nei pressi di Madrid, in Spagna, sull’autostrada A2 i colleghi di “Car and Driver” hanno riportato un episodio a dir poco pericoloso che ha coinvolto numerose vetture.

Che pericolo in autostrada

Solitamente in caso di avaria e anche di soccorso stradale di mezzi pesanti occorrerebbe segnalare l’intervento con appositi simboli tra cui il triangolo. La legge impone che occorre anche indossare un giubbotto retroriflettente prima di apporre il triangolo che segnala il pericolo e determina un rallentamento per i veicoli che sopraggiungono.

Si tratta di una disposizione di sicurezza necessaria, specialmente quando il guaio tecnico sopraggiunge in aree molto pericolose, come potete osservare nella fotografia in alto. Le basilari norme del Cds non sono state rispettate e dopo aver forato una gomma il conducente ha deciso di riparare la vettura occupando una corsia del tratto autostradale.

Persino l’arrivo del carro attrezzi non ha migliorato le condizioni di sicurezza e sono dovute intervenire le forze dell’ordine per permettere alle auto di procedere in ordine e scansare il pericolo. Non c’è dato sapere quali possano essere state le pene per i protagonisti di questa assurda vicenda, ma raccontandovi determinati episodi ci auguriamo che possano servire da monito per i meno esperti e per coloro che hanno dimenticato le basilari norme del Codice Della Strada.