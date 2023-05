MotoGP, aspra critica a Valentino Rossi: c’è sempre di mezzo Marquez

Oscar Haro, ex direttore sportivo del team satellite Honda LCR, ha riaperto il dibattito tra Valentino Rossi e i piloti della sua Academy e l’acerrimo rivale Marc Marquez.

Valentino Rossi e Marc Marquez non saranno mai amici. I due piloti più vincenti della storia della MotoGP hanno, definitivamente, rotto i rapporti al termine della stagione 2015. Il misfatto che tutti gli appassionati di due ruote ricordano avvenne in occasione della tappa malesiana, penultimo appuntamento del calendario.

Marquez diede fastidio a Rossi nella rincorsa a Jorge Lorenzo, creando i presupposti di una guerra in pista e sulle tribune tra i fan. Valentino sbagliò a colpire il #93 a Sepang, ma pagò a caro prezzo l’azione. Dall’altra parte della staccionata, Marc Marquez fu subissato di critiche, soprattutto perchè stese un tappetto rosso al connazionale Jorge Lorenzo nella tappa finale di Valencia.

Per Rossi fu l’ultima occasione per vincere il decimo mondiale. Negli anni successivi il centauro della Yamaha non ebbe l’occasione di lottare per altri riconoscimenti. Da quando ha appeso il casco al chiodo in MotoGP nel 2021, Valentino Rossi si è dedicato alla sua carriera su quattro ruote e al suo team Mooney VR46.

I centauri Marco Bezzecchi e Luca Marini, lo scorso anno, hanno preceduto il team Honda Hrc, complice gli infortuni di Marc Marquez. Il merito va anche ad una straordinaria Ducati che può garantire prestazioni eccellenti. Per la squadra di Rossi, in ogni caso, c’è stato un pizzico di soddisfazione. In più di una occasione Bezzecchi ha sottolineato, con gioia, le sue battaglie vinte con il Cabroncito.

La critica di Haro a Valentino Rossi

Gli allievi di Valentino Rossi ha messo in seria crisi la Honda e il suo alfiere di punta. Pecco Bagnaia, campione del mondo del 2022, ha stravinto, diventando il primo pilota dell’Academy e laurearsi campione del mondo. In questa annata è proprio il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, il rivale numero 1 di Bagnaia. I due hanno vinto due gare a testa, mentre ad Austin l’ha spuntata il centauro del team satellite Honda, Alex Rins.

Marc Marquez, invece, ha collezionato, appena 12 punti a causa dell’infortunio al primo metacarpo della mano destra. Ha saltato tre weekend del calendario e ha un ritardo di 82 punti dalla vetta. L’acerrimo rivale del Dottore, come Oscar Haro, ex direttore sportivo del team satellite Honda LCR, è diventato il “nemico” anche dei ragazzi dell’Academy VR46.

“L’unico che fa male alla Ducati è Marc. Né l’Aprilia né la Yamaha ci riescono – ha affermato Haro in una live su Twitch – Davide Tardozzi ha preso i suoi piloti e ha detto loro di seguirlo. E in Mooney odiano Marquez, il che è normale perché sono molto affezionati a Rossi. Vanno tutti a cercarlo. L’odio di Rossi ha contaminato l’ambiente di Mooney”. Parole dure nei confronti del nove volte iridato italiano. Una base di verità nel discorso di Haro c’è, ma il gruppo dell’Academy si è cementato, lavorando insieme e allenandosi insieme.