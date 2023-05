Lego 2K Drive, il nuovo racing game fatto di mattoncini: svelate tutte le novità

Lego 2K Drive è l’ultimo arrivato sugli scaffali degli amanti dei racing game. Si tratta di un gioco che strizza l’occhio a un’ampia platea.

Si chiama LEGO 2K Drive e, se siete fan della saga di Mario Kart, sarà la vostra prossima killer application. Anche se non avete familiarità con la Nintendo, il gioco vi sorprenderà per il suo stile goliardico. L’esperienza videoludica si inserisce in un mix tra un Mario Kart e un Forza Horizon, tutto ben architettato dagli esperti di Visual Concepts.

Questi ultimi sono stati in grado di esaltare le caratteristiche peculiari dei precedenti capitoli di Mario Kart, unendoli con il mondo Lego in un racing game per adulti e piccini. È presente un avventura single player che permette l’immersione nella trama con uno dei personaggi prescelti che, di base, ricoprono solo una veste relativa rispetto ai mezzi. Questi ultimi, invece, possono essere personalizzati in base alle proprie preferenze quasi in modo infinito.

Già dal tutorial si capisce che il videogiocatore avrà a disposizione un mondo intero con tantissime attività, dandoci l’impressione di essere in un open world molto veloce. Sul piano narrativo non aspettatevi un capolavoro, considerato l’apporto minimo dei dialoghi e dei motivi che possono far nascere una contesa racing tra i player. Per gli amanti dei Gran Premi la storia assume dei contorni a dir poco goliardici con l’Astrocoppa più ambita del gioco.

Proprio come negli open world che si rispettino le macro aree sono sbloccabili di volta in volta con il proseguo della carriera, dove potrete anche svolgere attività più disparate come le missioni secondarie e piccoli gaming che vi strapperanno sempre un sorriso. La fusione della line up Lego con i personaggi di Mario Kart determina una commissione peculiare, dove sono i veicoli più disparati ad essere protagonisti.

Auto Lego con un pizzico di Mario Kart

Non aspettatevi tutti bolidi con il turbo, ma anche dei trattori o macchine più lente che presentano diversi punti di forza. A livello di divertimento alla guida c’è n’è per tutti i gusti. Le differenze fra i mezzi sono tante. Le curve possono essere prese in modo sportivo, magari in derapate da un’auto da corsa, mentre con un mezzo pesante c’è il rischio di finire fuori strada. Tra specchi d’acqua, sterrato, strade asfaltate la sfida diventa totale nel multiplayer.

L’aspetto più divertente riguarda la personalizzazione dei veicoli che hanno un impatto anche sugli elementi tecnici, come la manovrabilità o anche gli aspetti legati alla tipologia di potenza. Nonostante possa apparire un titolo adatto ai più piccoli, comunque, per estrarre il massimo potenziale da alcuni veicoli è necessaria anche una certa destrezza con il joypad.

È un gioco che può divertire chiunque con le sue gare principali e le attività secondarie che mettono in risalto il rango di ciascun pilota. La mappa è molto variegata e propone attività di contorno molto remunerative e che arricchiscono l’esperienza di gioco. L’aspetto positivo di Lego 2K Drive non riguarda solo il comparto multigiocatore. Presenta un’avventura single player vecchia scuola. A proposito di aspetti tecnici old school, potrete divertirvi a casa con un amico nella modalità cooperativa in split screen.