Ferrari, polo e cappellini F1 ufficiali gratis: vi sveliamo come ottenerli

La Ferrari arriva ad Imola per far gioire i tifosi, e per chi si recherà al GP italiano c’è la possibilità di avere cappellino e polo gratis.

Il mondiale di F1 targato 2024 si sposta in Europa, per la precisione, in quel di Imola, dove è in programma per questo week-end il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Ovviamente, il tifo sarà tutto per la Ferrari, che farà debuttare qui il nuovo pacchetto, che è stato testato venerdì scorso a Fiorano. Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno così un’arma in più per contrastare Max Verstappen e la Red Bull, ma anche la McLaren che con Lando Norris ha trionfato a Miami.

Chiaramente, il destino di questa stagione per il Cavallino passa dal suddetto pacchetto di aggiornamenti, con gli insider che parlano di un guadagno prestazionale di ben 4 decimi. In Ferrari si augurano che la pista possa confermare tali indiscrezioni, con Imola che potrebbe essere il luogo perfetto per celebrare l’ottima riuscita del lavoro fatto in fabbrica. Nel frattempo, segnaliamo che per i tifosi c’è anche un’altra bella possibilità.

Ferrari, tutte le informazioni sul concorso

In occasione della settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, per tutti i tifosi ci sarà una grande possibilità. Ferrari ha indetto un concorso tramite il quale poter vincere la polo o il cappellino del Cavallino, tramite il proprio nuovo partner, ovvero la birra Peroni Nastro Azzurro, che da quest’anno sponsorizza la Scuderia modenese.

Il concorso è stato chiamato The House of Tifosi Nastro Azzurro, e per partecipare occorre effettuare un’iscrizione al sito web “peroninastroazzurro.it“, nel portale dedicato a questo concorso. In seguito, il funzionamento è molto interessante, dal momento che dovrete rispondere ad una serie di quiz che sono aperti da lunedì scorso, ed a seconda della posizione in cui terminerete, vi potreste assicurare i seguenti premi.