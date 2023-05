Ferrari, una nuova auto da sogno in programma? Sul web spuntano le prime immagini

In casa Ferrari si lavora su tanti nuovi modelli, ed oggi vi proponiamo un’idea che potrebbe esordire in futuro. Ecco com’è.

In casa Ferrari c’è sempre molto lavoro da fare, soprattutto in questo periodo nel quale ci sono diversi progetti in ballo. Prima di tutto, partiamo dal fatto che entro il 2025 arriverà la prima elettrica della storia del marchio, attorno alla quale c’è grande dispiego di soldi ed energie.

Nel 2023 è attesa anche la SF90 Versione Speciale, ovvero un’evoluzione della SF90 svelata nel 2019, l’hypercar ibrida da oltre mille cavalli. Il mito Ferrari è talmente forte che persino gli appassionati si cimentano spesso nella realizzazione di alcuni modelli al computer, ed oggi ve ne proponiamo uno che merita davvero di essere visto. Questa vettura sarebbe a dir poco strepitosa.

Ferrari, ecco la SB12 Shooting Brake

La Ferrari di capolavori ne ha realizzati tanti, ma ogni tanto, c’è sempre qualche appassionato che si diletta nell’immaginare quelli del futuro, basandoli magari su qualche idea già vista nel presente o nel passato. Questo è il caso del progetto SB12 GTC, con carrozzeria Shooting Brake, immaginata da Samuel Errico Piccarini, caricata sul canale YouTube “Rons Rides“, il cui video è disponibile in basso.

L’autore l’ha immaginata come la degna erede della GTC4lusso, che è uscito di produzione qualche tempo fa per lasciare spazio al Suv Purosangue. C’è da dire che, come potrete vedere dalle immagini sottostanti, colui che ha creato il render ha preso forte ispirazione da modelli del passato, come la splendida 365 GTB/4 Daytona o la 365 GTC.

Si tratta di una Ferrari 2+2 e si caratterizza per soluzioni stilistiche davvero brillanti. I fari a LED anteriori sono sottilissimi, con una griglia posizionata sulla parte davanti che ha delle forme prominenti. Splendide le prese d’aria che sono state piazzate subito dietro alle ruote anteriori, che non fanno altro che alimentarne lo spirito già estremamente aggressivo di per sé.

Davvero unico il design delle pinze dei freni a disco di colore giallo, e dalle immagini di cui siamo in possesso, ci viene da pensare ad una supercar dal passo molto lungo, viste le forme che sono ben evidenti a chi la osserva. Caratteristiche anche le maniglie per aprire le due portiere, posizionate a filo con la carrozzeria.

Al posteriore, troviamo un altro elemento che è stato evidentemente ripreso da una Rossa già in circolazione, vista l’estrema somiglianza dei fari posteriori a LED con quelli del modello Roma. Sono quattro gli enormi terminali di scarico, posizionati sopra ad un diffusore che ricorda quello di una vera e propria auto da corsa.

Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad un vero capolavoro, uno dei migliori render che ci sia mai capitato di vedere negli ultimi tempi. Tuttavia, ad onore di cronaca, occorre specificare che questo modello non è nei programmi della casa del Cavallino. Le carrozzerie Shooting Brake stanno via via scomparendo nel mercato delle quattro ruote, ed è difficile pensare che questo modello possa nascere. La speranza è comunque l’ultima a morire, ed ora potrete gustarvi in queste immagini questa spettacolare vettura.