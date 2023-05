Leclerc è nei guai? L’ex campione di F1 fa una rivelazione che non gli farà piacere

Charles Leclerc è in grande difficoltà a causa della crisi Ferrari, e sembrano esserci poche alternative per il futuro. Ecco la situazione.

Il periodo attuale è quello più complesso dell’intera carriera di Charles Leclerc, e c’è da dire che 12 mesi fa nessuno immaginava uno scenario di questo tipo. Il 2022 era iniziato nella maniera migliore per il monegasco, che aveva vinto in Bahrain ed in Australia, mantenendo la testa del mondiale fino a Barcellona, quando il sogno iniziò a svanire per via dei problemi di affidabilità della Ferrari.

Si diceva che la SF-23 sarebbe dovuta essere la Rossa più veloce di tutti i tempi, almeno stando alle parole del CEO Benedetto Vigna dello scorso 14 febbraio, giorno della presentazione di questa monoposto. I più esperti, già vedendo la prima giornata di test in Bahrain, avevano capito che questo mondiale non avrebbe avuto nulla da raccontare, visto lo strapotere messo in mostra sin da subito dalla Red Bull.

Il team di Milton Keynes fa uno sport a parte, mentre la Ferrari fatica a reggere il passo dell’Aston Martin e della Mercedes. A questo proposito, è chiaro che Leclerc inizi a sentire una pressione non indifferente. Tra pochi mesi, il ragazzo del Principato compirà 26 anni, che non sono di certo troppi, ma che indicano che non è affatto più un esordiente alle prime armi.

Pensare di vincere il titolo con la Scuderia modenese sta diventando ogni anno meno credibile, e la ricostruzione avviata da Frederic Vasseur richiederà del tempo per vincere. Dando un’occhiata ai valori in campo, è molto probabile che Max Verstappen passeggerà sino alla fine del 2025, quando questo ciclo tecnico si esaurirà, almeno per ciò che riguarda le power unit. Il domani è molto complesso per Charles.

Leclerc, Damon Hill fa chiarezza su di lui

Nel corso dell’inverno e degli ultimi mesi in generale, si è molto parlato di un possibile passaggio di Charles Leclerc alla Mercedes, alla corte di uno come Toto Wolff che non ha mai nascosto la sua personale stima verso il monegasco. Il manager austriaco ha recentemente messo un freno alle voci, lasciando il pilota nell’angolo.

Sulla questione si è espresso in queste ultime ore Damon Hill, campione del mondo nel 1996 con la Williams-Renault, che ha parlato del futuro del principino a “SKY Sports F1 UK“, dando una lettura non certo positiva di quel che succederà nei prossimi tempi. La situazione si complica.

Ecco le sue parole: “Per come la vedo io, Leclerc è come se fosse bloccato con la Ferrari. A volte ha fatto grandi prestazioni, ma ciò non è bastato per metterlo in lotta per il mondiale. Inoltre, spesso commette degli errori, e se mi guardo intorno e vedo gli altri team, credo che essi siano molto contenti dei piloti che hanno“.

Damon pensa che non ha speranze di andare in altre squadre: “Se può andare in Red Bull? Credo non ne abbia alcuna possibilità. Per la Mercedes il discorso è lo stesso, visto che Toto Wolff darà una macchina a Lewis Hamilton fin quando lo vorrà. L’Aston Martin è ancora in fase di costruzione, ma sono comunque felici della coppia di piloti che hanno attualmente. Charles è bloccato in questo momento“.