Ferrari, Vasseur ha il cuore a pezzi: arriva un messaggio commovente

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, avrebbe preso parte al primo Gran Premio nostrano da team principal della Scuderia. Dopo l’annullamento si è lasciato andare ad un pensiero da brividi.

L’annullamento della tappa di Imola a causa delle alluvioni ha determinato una grande delusione per tutti i fan che avrebbero voluto presenziare e che avevano già prenotato da mesi i biglietti. E’ previsto un rimborso generale, ma per l’Italia non rappresenta una piacevole notizia anche in ragione del contratto di rinnovo che dovrà essere ridiscusso.

Per questo motivo si è parlato di posticipo al 2026, sempre dopo un’eventuale nuovo contratto con l’obiettivo di provare a conservare due tappe italiane. In questo scenario nefasto i piloti della Ferrari si sono sentiti di mandare messaggi importanti a coloro che hanno subito evidenti danni dalle precipitazioni scese negli ultimi giorni.

Per l’attività in pista se ne riparlerà a Monaco, dove il principino di casa spera di raccogliere finalmente un risultato all’altezza del suo talento. Charles Leclerc, infatti, non ha mai vinto nella stracittadina di casa e vorrebbe sfatare questo tabù, provando ad estrarre il massimo possibile da una monoposto che fin qui non ha avuto le possibilità di lottare per la vittoria.

La SF23 si è dimostrata essere una monoposto ad effetto suolo poco performante sul dritto e anche poco agile nei tratti misti, ottenendo un solo podio con il numero 16 nel Gran Premio di Azerbaijan. A livello generale il paragone con la Red Bull Racing non può sussistere e nemmeno eventuali aggiornamenti che, a questo punto, arriveranno nella tappa in Spagna potranno risolvere in pieno il problema.

Ferrari, le opinioni di Frederic Vasseur

Il team principal della Ferrari è giunto a Maranello per riportare ordine e disciplina in un team che era finito nel caos. La squadra non si riconosceva più nell’immagine di Mattia Binotto, ma ad oggi i risultati non sono arrivati a causa di una monoposto poco performante, elaborata dal gruppo di tecnici vicini all’ingegnere di Losanna.

Vasseur sta cercando di prendere tempo e provare a gestire al meglio una situazione non semplice anche dal punto di vista dei piloti. Sainz non riesce a fare dei passi in avanti con la wing car, mentre Leclerc è apparso molto sfiduciato dopo i primi risultati al di sotto delle aspettative. Il tecnico francese si è lasciato andare ad un messaggio importante per gli sfollati che in queste ore stanno vivendo un vero e proprio incubo.

“A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia. L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore”, ha sancito Vasseur.

Vasseur è convito che è stata presa una scelta giusta. Non avrebbe avuto alcun senso per il tecnico e anche per tutti i membri della Scuderia gareggiare in determinate condizioni. Si tratta secondo Vasseur di una vera e propria tragedia per le persone intorno al circuito. “La gara sarebbe stata di certo un grande evento per la regione ma penso che la priorità oggi non si gareggiare ma aiutare la gente. Credo sia la decisione giusta per la F1”, ha aggiunto a Sky Vasseur.