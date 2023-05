Alfa Romeo, si avvicina la Giulia elettrica: primi scatti del gioiello

La nuova generazione dell’Alfa Romeo Giulia sarà full electric, ed ecco le forme che potrebbe assumere negli anni che verranno.

Sono anni importanti quelli che sta vivendo il marchio Alfa Romeo, ormai del tutto impegnato nella transizione verso la mobilità ad emissioni zero. Come membra del gruppo Stellantis, la casa di Arese ha optato per perseguire questa via, che è ormai quella che stanno seguendo la gran parte delle case automobilistiche.

L’Alfa Romeo avrà il dovere di realizzare comunque prodotti di un certo livello, vista la bellezza e le performance degli ultimi modelli. Tra pochi mesi verrà svelato il nuovo B-Suv elettrico, nell’attesa, nel biennio 2025-2026, della Giulia e del Suv Stelvio elettrificati. La Giulia è la protagonista del nostro articolo, visto che su di lei pervengono nuove indiscrezioni e qualche render.

Alfa Romeo, primi render della nuova Giulia

L’Alfa Romeo Giulia in versione 2025 sarà un modello che proietterà definitivamente nel mondo delle auto ad emissioni zero il marchio del Biscione. Infatti, la prima elettrica arriverà nel 2024 e sarà il nuovo B-Suv, che però avrà anche delle versioni dotate di motore endotermico, sia diesel che benzina.

La nuova Giulia sarà, invece, la prima full electric senza la presenza di ulteriori motorizzazioni, e questo sarà un passo enorme nella storia di questo marchio. Infatti, occorre ricordare che, sino allo scorso anno, ovvero alla presentazione della Tonale, nella gamma della casa di Arese non rientrava neanche una vettura ibrida, ed entro il 2027 c’è ora l’obiettivo di produrre solo auto elettrificate.

Questa transizione, partita con l’ibrido, andrà ora avanti con il B-Suv, per poi passare alla Giulia ed al Suv Stelvio ad emissioni zero. La nuova Giulia sarà prodotta sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, e secondo quanto dichiarato dal CEO dell’Alfa Romeo, ovvero Jean-Philippe Imparato, rappresenterà il top dal punto di vista del Made in Italy sul fronte del design e delle tecnologie utilizzate.

La produzione dovrebbe avvenire presso lo stabilimento di Cassino, e sarà realizzata insieme al Suv Stelvio del futuro, con il quale dovrebbe condividere il powertrain elettrico. La nuova Giulia, come detto, sarà solo full electric, ma ciò non significa che metterà a disposizione della clientela una sola versione di propulsori.

Infatti, la entry level avrà una potenza di 350 cavalli, comunque importanti e che rappresentano un passo in avanti rispetto a quelle del passato. La vettura si inserirà nel Segmento D, e quella più potente dovrebbe toccare qualcosa come 1000 cavalli, ed è probabile che si tratti della versione Quadrifoglio, che da sempre ci regala le Alfa più sportive e prestazionali.

Per quello che riguarda le sue forme, ci sono alcune indiscrezioni che parlano di una carrozzeria berlina con forme da coupé, ed è ovvio che, ad oggi, non ci siano ancora immagini disponibili. Tuttavia, i render incominciano a moltiplicarsi, ed oggi abbiamo deciso di proporvene uno davvero molto ben fatto, realizzato da Sugarchow Design, che già in passato aveva anticipato le forme di altri tipi di Alfa. La foto postata in alto fa ben capire la bellezza di quest’auto, che è pronta a far sognare gli italiani e non solo.