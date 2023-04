Alfa Romeo, arrivano pessimi segnali: la notizia che non fa bene al Biscione

Non è stato un buon inizio di 2023 per l’Alfa Romeo, che ha iniziato in calando negli Stati Uniti d’America. Ecco tutti i dati.

Il marchio Alfa Romeo sta affrontando una fase di rilancio, ma è bene fare una netta separazione tra ciò che sta avvenendo in Europa e ciò che, invece, accade negli USA. Come vi mostreremo in seguito, ci sono dati molto positivi per quello che riguarda il nostro paese ed il continente, mentre le cose cambiano in maniera abbastanza importante oltreoceano. La casa di Arese, infatti, non sta ottenendo quanto sperato, e questa non è una notizia positiva per il gruppo Stellantis.

L’Alfa è in un momento importante, visto che è divista tra il periodo dei motori termici che è ormai agli sgoccioli ed il totale passaggio al full electric. Esso è previsto per il 2025, quando arriveranno la Giulia ed il Suv Stelvio di nuova generazione, che non avranno versioni diesel o benzina.

Si tratterà di un cambiamento epocale per l’Alfa Romeo, che fino a poco più di un anno fa non aveva neanche un’auto ibrida nella sua gamma, prima dell’avvento del Suv Tonale. Nelle prossime righe, vi porteremo a conoscenza dei dati relativi al primo trimestre del 2023, che sono positivi e negativi allo stesso tempo in base alle varie parti del mondo.

Alfa Romeo, parte male il 2023 oltreoceano

Sono arrivati i primi dati relativi all’anno 2023 per l’Alfa Romeo, e per quello che riguarda gli Stati Uniti d’America, non sono affatto positivi. Il primo trimestre si è chiuso con un perentorio -27% in termini di immatricolazioni, con circa 2390 auto vendute. Lo scorso anno, sempre nel periodo da gennaio a marzo, erano state 3291, con 966 Giulia e 1424 Suv Stelvio, ovviamente, i modelli sugli scudi.

Nel Canada sono stati venduti solo 167 modelli per ora, con 44 Giulia e 123 Stelvio. In Messico sono solo nove le Alfa vendute, ma nei prossimi mesi, negli Usa, arriverà il modello che punta al grande rilancio. Stiamo parlando del Suv Tonale, ovvero il primo modello ibrido nella storia del marchio del Biscione, che è stato presentato per il mercato europeo poco più di un anno fa.

Va detto che l’Alfa Romeo ha avuto un approccio con il 2023 molto positivo nel vecchio continente, in totale controtendenza con ciò che sta accadendo oltreoceano. Le vendite sono raddoppiate in molti stati europei, ed anche in questo caso, occorre dire grazie alla Tonale, che sta letteralmente facendo saltare il banco.

In Italia le vendite sono state triplicate, visto che c’è stato un aumento del 35% nel mese di marzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insomma, se da un lato ci sono notizie negative, per quello che riguarda il mercato principale i dati sono ben più positivi, ma da ora in avanti ci sarà da fare molta attenzione ai dati.

Infatti, come detto in apertura, nel 2024 sarà la volta del B-Suv elettrico, che però verrà proposto anche nelle versioni con motore termico. Ovviamente, è lecito attendersi che queste ultime avranno la meglio visti i costi che saranno più bassi, ma si tratta del primo test importante in vista del futuro.