Quanto può costare una Lambretta? Andiamo a scoprire le cifre

Della Lambretta si parla poco in tempi recenti, visto che la produzione, in Italia, è ferma da tanto tempo. Ecco il loro prezzo.

Quello di oggi sarà un articolo che catturerà l’interesse degli amanti del vintage, visto che andremo ad esaminare i vari tipi di Lambretta che esistono sul mercato e quelli che sono i loro prezzi attuali. L’obiettivo è quello di aiutarvi nella scelta, visto che di modelli ce ne sono parecchi.

La Lambretta è un marchio che viene ricordato sempre con grande affetto dagli amanti delle due ruote, ed oggi c’è una vasta gamma sulla quale potete puntare. I prezzi, ve lo anticipiamo, non sono bassissimi, ma è chiaro che un marchio così affascinante può convincervi nonostante la spesa importante.

Lambretta, ecco quanto può venire a costare

Di Lambretta ne sono state realizzate davvero molte, ed oggi vi faremo alcuni esempi sui loro prezzi. Dando un’occhiata sul web, abbiamo trovato quanto riportato su “InSella.it“, vi riportiamo quello che è il listino della V-Special. Essa, infatti, può essere acquistata ad una cifra di 3.400 euro, non pochissimi per uno scooter, ma c’è da dire che li merita tutti.

La sua lunghezza è di 190 centimetri, con l’altezza da terra della sella fissata a 77 centimetri. Il serbatoio ha una capienza di 6,5 litri, e si tratta comunque di uno scooter moderno che ricalca in pieno le linee di quelle che furono le Lambretta di una volta, che hanno entusiasmato tante generazioni.

Questa è disponibile in tre diverse cilindrate, ovvero la 50, il 125 e la 200, con vari vantaggi che possono portarvi ad acquistarla. La posizione di guida, secondo le recensioni, è molto comoda, mentre la pedana è lunga e può permettervi di allungare le gambe come volete. Molto buone anche le dimensioni del vano sottosella, che vi permettono di portare parecchie cose a bordo, anche se si tratta pur sempre di uno scooter.

Molto curate le finiture in metallo, che ne fanno un prodotto molto valido sul fronte della qualità. Tuttavia, ci vengono indicati anche dei motivi per non acquistarla, come un motore che non è troppo potente e che in accelerazione può lasciare delusi coloro che amano le alte prestazioni. Se a bordo sale un passeggero, l’avantreno va ad alleggerirsi, facendo diminuire il veicolo di stabilità. Anche lo schermo lcd ha alcune lacune, come il fatto impedire una corretta visione delle informazioni quando la luce del sole è opposta a noi.

Non mancano i modelli ben più costosi, come la V 200 Special che parte da 4.399 euro, una spesa decisamente elevata. La G 350 è quella che viene a costare più di tutte le altre, visto che tocca una spesa di 7.000 euro. La X125 vi costerà ben 5.700 euro, mentre la X300 tocca addirittura i 6.000 euro.

In conclusione, la V125 Special può essere vostra a 3.999 euro, e c’è da dire che le spese sono abbastanza importanti, ma il fascino di questi scooter ispirati alle linee di un tempo non vi deluderanno affatto. Ora non dovete far altro che scegliere la migliore secondo i vostri gusti ed optare per la scelta migliore.