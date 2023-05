Lutto nel motocross: la notizia che arriva è drammatica

Un brutto incidente ha causato una vittima nel mondo del motocross. I soccorsi non hanno potuto far nulla in questa occasione.

Una notizia davvero sconvolgente ha colpito tutto il mondo del motocross, ricordandoci che il motorsport continua ad essere sempre lo sport più pericoloso nonostante i tanti tentativi fatti per cercare di ampliare le misure di sicurezza. Quando si parla di due ruote, non si può mai far abbastanza, ed ormai lo sappiamo bene.

Quello che è successo in questi giorni è stato però assurdo, perché non è venuto a mancare un pilota di motocross, ma una persona che stava lavorando ed assistendo alla gara, e c’è stato il rischio anche di vedere morire due addetti alla competizione. Il mondo di questa categoria è ora sotto shock.

Motocross, c’è stata una tragica scomparsa

Una tragedia ha sconvolto il British Motocross Championship, dove si è registrata una vittima in questi giorni nel corso di un evento. A rimetterci la pelle non è stato un pilota, come si potrebbe immaginare vista l’elevata pericolosità di queste gare, ma uno sfortunato fotografo che non ha avuto scampo a seguito di un terribile impatto.

La vittima si chiama Simon Mitchell, che aveva 50 anni e che nutriva una passione innata per il motocross, che seguiva, sia per passione che per lavoro, da moltissimo tempo. La dinamica è stata a dir poco terrificante, visto che, durante un salto su una duna, un pilota ha perso il controllo della propria moto, che è così partita per la tangente secondo la ricostruzione della tremenda dinamica.

Mitchell era appostato dietro ad alcune balle di fieno, che in questa tipologia di gare vengono posizionate come barriere protettive, ma è stato comunque colpito dalla moto impazzita, che non gli ha lasciato scampo. Il tutto è avvenuto a Foxhill, a pochi chilometri da Swindon, e la tragedia che si è verificata domenica scorsa ha rischiato di mietere due vittime.

Un altro uomo è stato infatti colpito violentemente dalla moto che andava ormai da sola dopo l’incidente, ma per fortuna non pare in pericolo di vita, anche se ha riportato delle gravi ferite ed è ancora tenuto in osservazione in ospedale. Secondo le ricostruzioni, si tratta di un commissario che stava seguendo l’evento come volontario.

La famiglia della vittima è ovviamente persa nel dolore, ed in queste ore sono arrivate le parole della sorella, ovvero Nikki Dancey Mitchell, che ha dichiarato: “La nostra famiglia è devastata per quello che è successo. L’unica cosa che, forse, con il tempo, ci darà un minimo di conforto, è sapere che ci ha lasciato facendo ciò che amava, in quello che era uno dei suoi posti preferiti e con la macchinetta fotografica al collo. Foxhill era il suo posto, lo amava da sempre, ed era anche l’evento che seguiva sempre con maggior attenzione“.

La tragedia è stata davvero assurda nella sua dinamica, tant’è che un portavoce dell’evento ha affermato che in questa tipologia di gare, è molto difficile che se c’è una vittima non si tratti di un pilota. Tutta la nostra redazione si stringe attorno alla famiglia del fotografo per porre le più sincere condoglianze.