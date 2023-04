Lutto terribile nel mondo della F1: è morto uno dei personaggi più amati

La F1 ed il mondo del giornalismo italiano piangono la scomparsa di Gianfranco Palazzoli, membro storico del Circus e della TV.

Una notizia terribile ha colpito il mondo della F1 e del nostro giornalismo, perché all’età di 89 anni si è spento Gianfranco Palazzoli, membro storico del paddock e della televisione italiana ai tempi d’oro di questo sport, di quelli che obiettivamente, fanno fatica ad essere dimenticati tanto facilmente.

La morte di Palazzoli è una bruttissima notizia per la F1 e che ci coglie tutti impreparati e di sorpresa, facendoci capire come il tempo passi troppo in fretta. La morte è sopraggiunta questa mattina alle soglie dei novant’anni, a causa di una caduta che ha provocato la rottura del femore. Come purtroppo sappiamo, un evento di questo tipo a quell’età causa gravi complicazioni, che in questo caso gli sono state fatali.

F1, la vita di Palazzoli tra ruolo di pilota e uomo squadra

Palazzoli era nato a Milano nel 1934, e non tutti forse sanno che è stato anche un pilota, iniziando le sue esperienze in moto, negli anni Cinquanta, anche se sarebbe poi diventato famoso per il suo lavoro in F1. All’epoca, corse con marchi molto prestigiosi come Iso, Rumi ed Aermacchi, nomi che non diranno molto ai più giovani, ma che a quei tempi erano molto rinomati.

Corse delle gare molto importanti come la Milano Taranto, il Giro d’Italia, la Sei Giorni e la Varese-Campo dei Fiori. Dopo i primi anni in cui si dedicò alle moto, gli anni Sessanta lo videro passare alle quattro ruote. Nel 1967 salì su un’Abarth 850, ed è da quel momento che iniziò la leggenda di “Pal Joe”. Infatti, disputò le prime gare sotto questo pseudonimo, e questa denominazione lo ha accompagnato per tutta la sua carriera.

Palazzoli corse nel mondo delle gare prototipi e gran turismo, non arrivando mai in F1 e dedicandosi poi al ruolo di team manager. Prima di farlo però, continuo a correre e disputò anche la 1000 km di Monza ed il Campionato Europeo Turismo. Il salto nel Circus avvenne con il team Merzario negli anni Settanta, nel ruolo di direttore sportivo.

Poi collaborò anche con squadre come l’Osella, la Tyrrell, l’Alfa Romeo, la Toleman e la Benetton. Nel 1987 lavorò al fianco della casa di Arese per le competizioni del campionato turismo, mentre nel 1992 ha diretto il team Fondmetal assieme a Gabriele Rumi, nel tentativo di risollevare una squadra in netta crisi economica, che infatti finì poi per fallire al termine di quel campionato.

Un’altra sua grande passione, oltre a quella di opinionista di cui vi parleremo in seguito, è quella del Tennis da Tavolo, vincendo ben 30 titoli di campione italiano sia nel singolo che nel doppio. In seguito, ha preso parte anche a competizioni mondiali, dove ottenne degli ottimi risultati, facendo vedere di essere un atleta a tutto tondo, che non aveva in testa soltanto i motori ma anche molto altro.

Palazzoli alla RAI con Poltronieri in un mondo diverso

Gianfranco Palazzoli entrò poi nella squadra RAI della F1 a partire dagli anni Novanta, collaborando con giornalisti storici come l’inviato ai box Ezio Zermiani ed il commentatore televisivo Mario Poltronieri. Stiamo parlando di leggende di questo mondo, che all’epoca era così diverso da quello che conosciamo oggi, che di romantico non ha più nulla, ma è asservito soltanto al business ed alla ricerca dello show sfrenato, tra l’altro con risultati pessimi.

Palazzoli ha collaborato anche con testate ed emittenti molto differenti tra di loro, ma conservando quella sua passione, senza mai cambiare le proprie opinioni ed i propri modi di fare. Qualche anno fa, come ben ricorderanno tutti gli amanti di questo mondo, se n’era andato anche Poltronieri, spentosi il 18 gennaio del 2017.

Personalità di questo tipo sono davvero difficili da ritrovare, e ci collegano ad un qualcosa che ormai appartiene al passato. Impossibile non ammettere che come la raccontava questa gente la massima formula non ne faranno più, perché quello a cui siamo costretti ad assistere oggi è uno spettacolo spesso increscioso.

A nome di tutta la redazione, porgiamo le più sincere condoglianze alla famiglia Palazzoli, che sicuramente starà soffrendo tantissimo in questo momento. Ciò che ci sentiamo di dire ai suoi cari, è che il vostro Gianfranco ha vissuto una vita sicuramente felice e ricca di professionalità, e mancherà tantissimo a tutti noi.