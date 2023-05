MotoGP, come sarebbe la classifica senza le Sprint Race? Il dato su Bagnaia vi sconvolgerà

In MotoGP sono state introdotte le Sprint Race a partire dal 2023. L’attribuzione di punti extra sta cambiando gli scenari tra i top driver.

La graduatoria piloti, dopo il Gran Premio di Francia, vede Francesco Bagnaia a 94, davanti a Marco Bezzecchi a 93, Brad Binder a 81, Jorge Martin a 80, Johann Zarco a 66, Luca Marini a 54, Jack Miller a 49, Fabio Quartararo a 49, Maverick Vinales a 49 e Alex Rins a 47. Questa è la top 10 attuale, ma come sarebbe composta la classifica senza le Sprint Race?

Il nuovo format ha, completamente, cambiato i valori della classe regina. Le Sprint Race, infatti, attribuiscono 12 punti al primo, mentre le altre otto posizioni fino alla nona hanno 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punti. Tra Gran Premi e Sprint Race i centauri completeranno 42 gare di MotoGP nel 2023. Bagnaia ha collezionato ben 44 punti nelle SR. Con 3 cadute e due vittorie la domenica oggi il n.1 avrebbe soli 50 punti.

La casa di Borgo Panigale conserverebbe lo scettro in classifica costruttori, ma le SR stanno salvaguardando il primato del campione del mondo. I rider in sella alla Desmosedici hanno la fortuna di poter essere competitivi sul qualsiasi tracciato. Senza sbavature del numero 1 il campionato sarebbe già chiuso a doppia mandata. Tra le moto satelliti e le GP23 ufficiali della squadra corse non sembrano esserci clamorose differenze come in passato, per la delusione di Bagnaia.

Il testa a tesa in MotoGP senza SR

La casa di Borgo Panigale sta dominando la scena, grazie alle innovazioni ideate dall’ing. Dall’Igna. Sul podio di Le Mans sono salite tre Desmosedici di due team satelliti diversi. La caduta di Pecco Bagnaia nel contatto con Maverick Vinales, ma anche i DNF di Alex Marquez e Luca Marini hanno acceso la contesa. Il romagnolo del team Mooney VR46 ha aperto un divario enorme, sfruttando la bagarre nelle retrovie e trovando un feeling speciale sulla Desmosedici.

Per questo motivo Marco Bezzecchi sta costruendo con coraggio la sua cavalcata. Il Bez nelle Sprint Race fin qui affrontare ha conquistato appena 17 dei 93 punti che ha nella classifica generale. Quindi con soli i GP domenicali avrebbe 76 punti, ben 26 in più di Pecco Bagnaia. Quest’ultimo sarebbe indietro, senza i punti nelle SR ma soffermandoci solo alle gare, anche a Johann Zarco (58 punti) e al teammate Pramac, Jorge Martin (44 punti).

Allargando il concetto anche ad altri top rider, Marc Marquez ha conquistato tutti i suoi 12 punti nelle SR di Portimao e di Le Mans. Fabio Quartararo, invece, ha colto 48 punti in gara, mentre un solo punticino lo ha messo a segno nella SR in Argentina, strappando una nona posizione. Per farvi comprendere la clamorosa differenza che stanno facendo le gare corte, va fatto un confronto tra i due campioni del mondo delle ultime due annate.

Quartararo e Bagnaia sarebbero distanziati di soli due punti in classifica piloti senza SR. Pecco avrebbe 50 punti contro i 48 del francese. Considerate le performance scarse della Yamaha M1, la stagione di Bagnaia sarebbe insufficiente. Entrambi dovrebbero recuperare punti al leader Bezzecchi ma il format innovativo del 2023 sta salvando, per ora, solo il campione in carica.