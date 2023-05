MotoGP, incidente tragico tra Bagnaia e Vinales: si mettono le mani addosso

La MotoGP regala scintille, e dopo pochi giri si ritirano Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. Tra i due ci sono state anche parole dure.

Clamoroso quello che è appena accaduto in quel di Le Mans, dove Pecco Bagnaia è già fuori dalla gara dopo aver ottenuto la pole position. Il campione del mondo della MotoGP è stato protagonista di un contatto con Maverick Vinales, in un suicidio clamoroso tra Ducati ed Aprilia, proprio ciò che non ci voleva.

La dinamica non è molto chiara e non è facile stabilire di chi fosse la colpa, con Pecco che si è arrabbiato e non poco per ciò che è accaduto, ma effettivamente, non è così chiaro di chi sia la colpa tra i due. Di certo, si tratta di una mazzata per Bagnaia che poteva seriamente scappare nella classifica della MotoGP, ed ora rischia di cedere di nuovo il passo a Marco Bezzecchi.