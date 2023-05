Hamilton, possibile futuro in Ferrari: ora parla lui e chiarisce la questione

Dopo aver conquistato 7 titoli iridati, Lewis Hamilton ha ancora fame di successo. L’anglocaraibico ha preso una importante decisione sul suo futuro.

Lewis Hamilton è al quarto posto della graduatoria piloti, avendo conquistato un bottino di 56 punti in 5 gare. Un tempo avremmo pensato di ritrovarci nel teatro dell’assurdo, scorrendo due quinti e due sesti posti del #44, intervallati da una seconda piazza in Australia, tuttavia il palcoscenico attuale dell’alfiere della Mercedes è molto lontano dai fasti del passato.

La carriera di Lewis Hamilton ha subito un forte contraccolpo a seguito della sconfitta all’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi del 2021. Si sentì defraudato di un titolo che sentiva già cucito sulla sua pelle. In quel momento qualcosa si è rotto nelle certezze e nelle convinzioni del pilota inglese. Avrebbe potuto elevarsi al di sopra di Michael Schumacher ad 8 titoli mondiali, risultato mai raggiunto nella storia della F1.

Al volante delle auto ad effetto suolo il vincitore di 103 gran premi non è riuscito a conquistare neanche una prima posizione. Il teammate George Russell, invece, ha calcato il primo gradino del podio in occasione della tappa brasiliana di Interlagos dello scorso anno. L’ex driver della Williams si è calato meglio sulle wing car, precedendo il campione in classifica. Senza un’auto spaziale, anche il fenomeno di Stevenage è tornato ad essere “umano”.

I rumor su un suo potenziale ritiro sono fioccati, considerato il contratto che scadrà al termine del 2023. Lewis avrebbe potuto decidere di prolungare il contratto ma ha atteso che la vettura teutonica fosse un pizzico competitiva per giocarsi dei podi e delle vittorie. il suo sogno rimane quello di conquistare l’ottavo titolo mondiale. La W14 si tratta essere una monoposto fallimentare proprio come quella dello scorso. A questi punti i dubbi hanno assalito il trentottenne, ma la Ferrari non è, ugualmente, competitiva.

Lewis Hamilton pensa alla Ferrari?

“Ho pensato ai piloti della Ferrari e li ho guardati sugli schermi del circuito, e ovviamente ti chiedi come sarebbe guidare in rosso – ha dichiarato Hamilton quando gli è stato chiesto della sua situazione contrattuale con Mercedes da parte di ESPN – ma poi vado nella mia squadra, alla Mercedes e quella è casa mia. Sono felice dove sono. Non ho ancora firmato un contratto, ma ci stiamo lavorando“. A quanto pare Lewis non ha nessuna voglia di appendere il casco al chiodo. La Ferrari non è più una opzione per l’asso anglocaraibico.

“Sto pensando a lungo termine. Non voglio restare qui solo un anno. Voglio restare più a lungo. Mentirei se dicessi che non ho mai pensato di finire la mia carriera da qualche altra parte – ha affermato Lewis Hamilton – Ho iniziato alla McLaren. Mi piacerebbe credere che farò sempre parte della famiglia McLaren. Ho iniziato lì quando avevo 13 anni [come pilota junior], quindi stavo pensando a come sarebbe stato, un giorno, (tornare, ndr) in McLaren“. Ben presto arriverà il prolungamento contrattuale con la Mercedes, con la speranza di guidare una monoposto competitiva in futuro.