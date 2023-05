Quanto costa l’assicurazione di un’auto ibrida? Tutte le cifre nei dettagli

L’auto ibrida è uno dei mezzi più in voga di questo momento, ed ora vi sveleremo alcune cifre importanti. Eccole nei dettagli.

Il momento attuale non è dei migliori per il settore automotive, ma le auto ibride hanno comunque raggiunto dei buoni risultati. Per il momento, esse continuano ad essere preferite dagli italiani alle full electric, che in questa fase storica non stanno conoscendo il boom in cui i costruttori potevano sperare.

Le auto ibride danno vari vantaggi ai loro proprietari, come la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu senza pagare nulla o entrare nelle zone ZTL senza dover pagare un permesso, anche se ciò non è valido in tutte le parti d’Italia, sta ai vari comuni prendere la decisione in merito.

Nelle prossime righe, prenderemo in esame un altro aspetto che riguarda questa categoria di vetture, ovvero il prezzo dell’assicurazione. Vi anticipiamo che, rispetto ai veicoli tradizionali, ci sono non pochi vantaggi, e che si possono risparmiare parecchi soldi con gli ultimi aggiornamenti.

Auto, ecco quanto costa l’assicurazione delle ibride

Nel 2021 sono stati diramati nuovi incentivi Ecobonus, che hanno dato un bel vantaggio a chi ha deciso di acquistare un’auto ibrida. Questa tipologia di vetture ha conosciuto un vero e proprio boom nel 2020, con un aumento di vendite del 214% rispetto all’anno precedente nel mese di settembre, un dato che deve far riflettere.

Anche le ibride plug-in sono esplose in termini di vendite, con una crescita del 263%. Tenendo conto della polizza RCA, il prezzo dell’assicurazione delle ibride è di circa il 5-10% più bassa di quelle termiche che non hanno la parte elettrica incorporata, ed al giorno d’oggi, non si tratta di un risparmio così basso.

Va detto che se viene acquistata un’elettrica a tutti gli effetti c’è un vantaggio ancor maggiore, visto che sull’assicurazione si può risparmiare il 20 o il 30%, ma c’è da dire che esse ancora non convincono per una serie di altri fattori che abbiamo già preso in esame, come i tempi di ricarica, il prezzo della corrente e molto altro.

Ecco i motivi per cui l’assicurazione costa meno

L’assicurazione delle auto ibride costa meno di quelle tradizionali, ma ci sono una serie di fattori specifici che giustificano tutto questo, che vanno oltre l’Ecobonus di cui vi abbiamo parlato in apertura. Le compagnie assicurative considerano diversi elementi per stabilire un prezzo, tra cui l’età del proprietario del veicolo ed i suoi anni di patente, la zona dove abita ed anche la classe di merito della vettura.

Prima di tutto, chi acquista un’ibrida è di solito una persona adulta, di età compresa tra i 40 ed i 60 anni, e già in questo c’è un bel vantaggio rispetto ai giovanissimi, che di solito non se la sentono di acquistare un ibrido, ovviamente più costoso. Chi compra l’ibrido, inoltre, entra in una classe più conveniente, perché produce meno emissioni e rispetta gli standard europei più moderni.

C’è poi un consumo più basso, perché queste vetture sono state fatte ad hoc per risultare efficienti, ed il guidatore cerca di agevolare tale possibilità andando a velocità più ridotte e controllate, cercando di percorrere più km possibili con un litro. Dunque, per tutta questa serie di fattori, capirete come l’acquisto di una vettura ibrida possa avere un impatto importante sul prezzo delle assicurazioni.

Ecco come scegliere una polizza che sia vantaggiosa

Anche se si acquista un’auto ibrida, sappiate che non tutte le polizze sono uguali tra di loro, ma va detto che ci sono tanti vantaggi. Infatti, troviamo agevolazioni sul prezzo del bollo, oltre che gli incentivi offerti dallo Stato ed anche un premio assicurativo che di sicuro conviene rispetto ai motori unicamente termici.

Occorre valutare diversi aspetti e poi scegliere la polizza che farà al caso vostro, ed uno degli elementi che porta la polizza ad abbassari è il montaggio della scatola nera, per cercare di capire meglio le dinamiche degli incidenti. Vanno scelte con estrema attenzione le garanzie accessorie della RCA, selezionando solo le più utili.

L’assicurazione può essere ovviamente personalizzata in base alla tipologia di veicolo, età e molto altro. Se siete pronti per acquistare questa tipologia di modello e di alimentazione, sappiate che avrete diversi vantaggi, ed è ora di fare questo salto nel futuro perché è molto conveniente oltre che più ecologico.