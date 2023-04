Una Ferrari Enzo viene rimessa a nuovo: il video è davvero da brividi

La Ferrari Enzo è un gioiello senza tempo, ed oggi vi sveleremo come sottoporla ad un perfetto car wash. Ecco i dettagli.

Quando si ha la fortuna di possedere una Ferrari, si deve sempre cercare di trattarla nel miglior modo possibile. La Rossa di cui vi parleremo oggi è la mitologica Enzo, che risale al 2002, e che è stata sviluppata anche da un certo Michael Schumacher, il quale mise le proprie qualità a disposizione degli addetti di Maranello per progettarla e realizzarla.

Il fatto che sia dedicata al Drake fa capire ancor di più quanto possa essere esclusiva ed irripetibile, anche per la spinta ed il canto del meraviglioso V12 che è posto in posizione centrale. Per il resto, tutto è un opera d’arte, e c’è da dire che la Ferrari si è davvero superata mettendo a punto questa meraviglia. Come detto in precedenza, capolavori di questo tipo vanno preservati, ed ecco, dunque, il modo per farlo nel migliore dei modi possibile.

Ferrari, ecco il car wash della splendida Enzo

La Ferrari Enzo fu svelata nel 2002, e fu prodotta per il 55esimo anniversario della nascita del Cavallino. Il nome è chiaramente un omaggio al Drake, a colui che ha creato tutto, e se la vogliamo inserire in una dinastia, la potremmo definire l’erede della F40 e della F50, nate anch’esse in occasione dei compleanni dell’azienda modenese.

Il prezzo in Italia è stato fissato sui 665 mila euro, ma va detto che se la volete acquistare oggi, essendo fuori produzione dal 2004, dovrete recarvi alle aste, ed è praticamente impossibile trovarla a meno di un milione di euro, ma già in quel caso sareste molto fortunati.

Spinta da un portentoso motore V12 che eroga la potenza massima di 660 cavalli e 657 Nm di coppia, raggiunge la velocità massima di 350 km/h. Per essere più precisi, pare che tale limite sia anche stato superato, anche se non c’è un dato preciso sull’ammontare di questa spinta.

Nel video che abbiamo postato in basso, caricato sul canale YouTube “Topaz Detailing“, potrete ammirare le operazioni di car wash su questa mitica Ferrari. Come avrete capito, non si tratta di una Rossa qualunque, ma di una Hypercar che fa battere i cuori anche al solo darle uno sguardo.

Pensate che, da come descritto nel video stesso, le operazioni di lavaggio hanno richiesto la bellezza di 120 ore, ovvero cinque giorni completi, ma non ci sorprende affatto questo dato considerando l’esclusività del modello. Ogni minima parte viene spennellata di sapone e particolari materiali che servono per non rovinare la carrozzeria, visto che essa va preservata essendo una vettura che risale ad un ventennio fa.

Le operazioni sono davvero incredibili, ed a questo punto, vi consigliamo di prendere visione del video, senza anticipare nient’altro. Se avete la fortuna di possedere questo gioiello e volete farla lavare senza rischiare nulla, sappiate che vi potete rivolgere a questo gruppo di professionisti, i quali hanno fatto della loro passione un lavoro da sogno. Ogni loro passaggio è un colpo d’arte.